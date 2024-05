Pavasović Visković o Turudiću: Nije ni glup ni neznalica, ima kapacitet pomaknuti stvari s mrtve točke

Podijeli :

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković komentirao je s Ninom Kljenak u N1 Studiju uživo pressicu koju je novi glavni državni odvjetnik održao nakon što je ranije danas preuzeo dužnost od Zlate Hrvoj Šipek.

Odvjetnik kaže kako je Turudić na pressici rekao ono što se od njega očekuje i ono što bi svatko razuman na njegovom mjestu rekao .”To je lista dobrih želja, koliko će biti ispunjene, vidjet ćemo”, kaže odvjetnik.

“Uz sva politička opterećenja koja on nedvojbeno ima, on nije ni glup ni neznalica, ima kapacitet da pomakne stvari s mrtve točke. Koliko ga poznajem, radi se osobi značajnog ega, sigurno je da neće biti pasivan kao njegova prethodnica. Možemo očekivati ozbiljne pokušaje da stvari pomakne, u kojem smjeru, to ćemo vidjeti”, govori.

DORH-u nedostaje četvrtina ljudi. “To je ogroman krimen i države i ljudi koji su DORH dosad vodili. DORH je u stanju hibernacije, ti ljudi koji tamo rade su umrtvljeni i bore se da prežive dan, da odrade radno vrijeme i ne počine grešku koja bi ih dovela na stegovni sud. DORH ne može raditi ništa novo, nego se baviti postojećim predmetima. To je potpuna paraliza sustava. Da se nadoknadi taj kadrovski manjak trebaju proći godine. Ne znam postoji li plan, jednostavno je DORH bio u zapećku događaja i svih interesa vladajućih struktura, nikog nije bilo briga što se DORH lagano gasi i raspada. Hoće li Turudić imati snage to promijeniti, vidjet ćemo”, kaže Pavasović Visković.

“Uvjeti za to mjesto su prezahtjevni. Nije bilo osoba koje su dovoljno mlade i imaju dovoljno energije da se uhvate s tim u koštac. Svakome je jasno da su uvjeti jednostavno nemogući. U USKOK-u ima sjajnih ljudi koji nemaju dovoljno iskustva. Trenutni v.d. je izuetno dobra kolegica koja ne želi raditi taj posao iz svojih razloga. Činjenica je da je svaka politika kadrovska i već iz njegovog imenovanja v.d.-a ćemo vidjeti u kojem smjeru on gura USKOK”, kaže odvjetnik.

Osvrnuo se i na Turudićevu povezanost sa Zdravkom Mamićem ili Josipom Rimac. “On sasvim sigurno neće pasti, neće se poskliznuti na nekom od takvih predmeta”, uvjeren je Pavasović Visković. Dodaje i kako nije fan Ivana Turudića, ali da je siguran da si neće ništa dopustiti što bi ugrozilo njegovu karijeru.

Odvjetnik kaže i kako je uvjeren da nas čeka interesantno vrijeme što se tiče Turudićevog odnosa s medijima.

“On neće napraviti ništa ni reći nešto što bi išlo Plenkoviću uz dlaku”, kaže.

Dosta je optimističan oko toga da Turudić neće “savijati kičmu”.

“Nisam siguran da će to biti tako ako je netko to očekivao od njega. Nečija je ideja bila da on bude njihov dečko, ali on po karakteru nije ničiji dečko. Nisam siguran da su stavili karte na pravo mjesto”, kaže.

Pavasović Visković je uvjeren i kako Turudić neće ulaziti u sukob s EPPO-om.

