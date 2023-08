Škare Ožbolt: Povjerenje građana u pravosuđe u Hrvatskoj je gore nego u Grčkoj

Podijeli :

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u Novom danu gdje je komentirala situaciju s uhićenim navijačima u Grčkoj te odnos hrvatskog pravosuđa prema nasilju nad ženama.

Komentirajući odlazak premijera Andreja Plenkovića u Grčku, Škare Ožbolt je poručila da politika ne može rješavati nešto o čemu treba odlučiti pravosuđe, ni u jednoj zemlji.

“Svaka politika mora pokazivati elementarnu brigu za svakog hrvatskog državljanina koji se nađe u neprilici u svijetu, izvan države. Ondje je uhićeno 102 ljudi, to je sad već više od 10 dana. Definitivno se postavljaju određena pitanja koja na koja mi još nemamo odgovor. Zašto istraga još nije došla do nekog konkretnog rezultata? Mi smo u 2023. – uz sve tehničke mogućnosti i programe za prepoznavanje lice i sve tehnologije nije se došlo do rezultata ili rezultat nije objavljen”, smatra Škare Ožbolt.

“Imamo jedan od najstrožih zakona u Europi kad je riječ o izgredima na utakmicama, a što se od tog zakona primjenjuje? Moram priznati da ne znam”, dodaje.

Škare Ožbolt smatra kako je predsjednik Zoran Milanović, unatoč svom stilu, ipak bio u pravu.

“Koliko god on bio napadan on je bio u pravu i koliko god to bilo naštetilo njegovom inimdžu, ja mislim da je pomogao. Prvo da se svi ovdje aktiviraju i da se na svaki način asistira svima koji se nađu u nevolji. A na neki način se i grčka politika i pravosuđe trglo jer su doživjeli unaprijed reakciju iz Hrvatske i mislim da je na taj način pomogao”, poručuje.

Škare Ožbolt smatra da grčko pravosuđe vrlo vjerojatno neće prepustiti cijeli postupak Hrvatskoj.

Naglasila je kako je po statističkim podacima hrvatsko pravosuđe puno efikasnije nego grčko, gdje su postupci dugotrajni. Međutim, povjerenje građana u pravosuđe je u Hrvatskoj daleko gore nego u Grčkoj.

“Grčko pravosuđe uživa veliko povjerenje grčkih građana, a hrvatsko pravosuđe je valjda na posljednjem mjestu povjerenja. To je ono što je dijametralno suprotno i zato imate tu atmosferu i vjerojatno se neće dogoditi da se jedan dio tih postupaka ustupi, u bilo kojoj fazi, hrvatskom pravosuđu”, smatra Škare Ožbolt.

Objasnila je zašto se u Hrvatskoj, iako je prošlo pet godina od usvajanja, ne primjenjuju načela Istanbulske konvencije.

“Jer je to i dalje pitanje drugog ili nižeg reda u Hrvatskoj. Tamne brojke rastu, kojekakvim situacijama i frustracijam to nasilje raste. Zasigurno je bilo u porastu u vrijeme zatvaranja, kad su svi bili u svojim kućama, o tome se ne govori, javnost nije osviješćena.”

Osvrnula se i na ovogodišnje štrajkove u pravosuđu.

“Ovo je bila godina u kojoj se pravosuđe hrvatsko slomilo. Slomilo se na ljudskom fakoru, nije se slomilo na tehnici, nije čak ni na jako lošim materijalnim uvjetima. Ljudski faktor je u ovoj priči godinama bio zanemarivan. Godinama plaće nisu rasle… sucima su plaće u prvoj fazi narasle, vidjet ćemo kako će ići u drugoj fazi i kako će ići druga faza pregovara. Što se tiče zaposlenika oni su dobili izuzetno malo. To nezadovoljstvo je i dalje prisutno, vi sad nemate sretne ljude, plastično objašnjavam, nemate sretne ljude koji nastavljaju raditi puno parom u stilu ‘dobili smo sve što smo trebali'”, kaže Škare Ožbolt.

Poručila je kako će biti potrebno dvije godine kako bi se nadoknadili postupci koji su odgađani tijekom štrajka.

