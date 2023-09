Dinamo izabrao Izvršni i Nadzorni odbor, oglasili se i Damir Zorić i HNS

Franjo Gregurić smatra da ni nakon današnje Skupštine nisu gotove podjele u Dinamu.

"Mislim da nisu, trebat će još vremena da se to primiri jer ne možete sve ove ljude koji su ostali na drugoj strani proglasiti da ne vole Dinamo i da ne žele Dinamu dobro, jedan dio želi dobro, ali trebalo je učiniti odmak od bivše politike", kazao je.

Je li ovo konačni Mamićev kraj?

"Bit ću iskren - koliko je Mamić napravio štete, uglavnom sebi svojom glupošću, radom, ponašanjem, on je imao odličan nos kad se radilo o izboru i prodaji igrača, to nitko nije kvalitetnije radio od njega i bojim da će se teško naći netko tko tako to radi", dodao je Gregurić.