neugodan miris
Smrad se širi Zagrebom, kvaliteta zraka loša - evo mogućih uzroka
Neugodan miris širio se jučer dijelovima grada Zagreba, a podaci sa svih zagrebačkih postaja u okviru mreže za praćenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj jutros ukazuju na povišene koncentracija lebdećih čestica PM2.5 i PM10.
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Što se neugodnog mirisa tiče, mogao bi biti iz kanalizacije ili s nekog od odlagališta otpada, no iz Grada Zagreba nemaju informaciju da je bilo takvih problema.
Povišen broj lebdećih čestica mogao bi se dovesti u vezu s meteorološkim prilikama, kao i početkom sezone grijanja u dijelovima grada potvrdila nam je dr.sc. Gordana Pehnec s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.
Također, upit smo poslali i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar, kako bismo provjerili postoje li određene preporuke za građane, što ćemo objaviti odmah po primitku odgovora.
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