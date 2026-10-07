JEDVA SU GA PRONAŠLI
Godinama se skrivao kao žena i koristio sestrin identitet: Jedan detalj ga je razotkrio
Muškarac koji je 2018. pobjegao kako bi izbjegao služenje zatvorske kazne godinama se skrivao "svima pred očima", odjeven kao žena i koristeći sestrine dokumente.
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Turska policija punih je osam godina tragala za pljačkašem koji je 2010. počinio tri pljačke predstavljajući se kao službena osoba.
Tuğrul Başar 2018. pobjegao je prije početka služenja nove trogodišnje zatvorske kazne, a vlasti su mu ove godine uspjele ući u trag. Uhićen je u istanbulskoj četvrti Kadıköy u sklopu posebne akcije usmjerene na hvatanje bjegunaca koji izbjegavaju služenje pravomoćno izrečenih zatvorskih kazni, izvještavaju turski mediji.
Kako su ga otkrili?
Başarov slučaj posebno je privukao pozornost zbog iznenađujućeg otkrića da je godinama živio kao žena. Koristio se sestrinim identitetom, a izgled je promijenio do te mjere da ga je bilo gotovo nemoguće prepoznati.
Nije poznato kako mu je policija nakon toliko godina uspjela ući u trag, no mediji pretpostavljaju da su istražitelji pratili članove njegove obitelji i poznanike.
Tako su navodno otkrili da u stanu njegove sestre žive dvije mlade žene koje su, kada bi izlazile iz kuće, očito koristile isti identitet, javlja N1 Slovenija.
Prema navodima policije, Başarova preobrazba bila je toliko velika da im stare policijske fotografije više nisu mogle pomoći pri identifikaciji.
Zbog toga su neko vrijeme pratili tajanstvenu ženu koja se predstavljala kao njegova sestra i prikupljali dokaze sve dok nisu bili sigurni da je zapravo riječ o Başaru.
Službeno nije promijenio spol, ide u muški zatvor
Kad je policija naposljetku došla u njegov dom i uhitila ga, kod sebe je imao sestrinu osobnu iskaznicu. Analiza otisaka prstiju, međutim, potvrdila je da je riječ o traženom bjeguncu.
Nije jasno je li se Başar samo odijevao kao žena ili je prošao i kroz promjenu spola, kako navode pojedini mediji, iako te tvrdnje nisu službeno potvrđene.
Portal Oddity Central, koji se također poziva na turske medije, piše da će Başar zatvorsku kaznu služiti u muškom zatvoru.
Naime, nije službeno promijenio ime ni spol, pa će ga vlasti tretirati prema spolu navedenom u njegovim službenim dokumentima, bez obzira na njegov izgled ili rodni identitet.
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