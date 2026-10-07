Arheolozi kopali po malom otoku pa se šokirali: Ispod slojeva crne zemlje otkrili 1400 godina staru tajnu

Arheološkim projektom, u kojem je važnu ulogu imala lokalna zajednica, u okolici župne crkve otkriveni su ranosrednjovjekovno groblje, ostaci građevina i područja na kojima su se obavljali zahtjevni obrtnički poslovi. Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Antiquity, pokazuju da je na otoku nekoć postojalo mnogo razvijenije i utjecajnije središte nego što su istraživači dosad mogli dokazati.