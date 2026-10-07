ŠTAJERSKA JE HIT
Susjedi pomeli vinsku konkurenciju: Slovenija prva u Europi, Hrvatske nema među 12 najboljih
Štajerska, pohvaljena zbog svoje autentičnosti i stoljetne vinske kulture, nadmašila je više od 90 vodećih vinskih područja i osvojila prvo mjesto.
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Nova ljestvica otkrila je najbolje vinske regije u Europi, a ljubitelji vina trebali bi obratiti pozornost jer je prvo mjesto pripalo regiji u Sloveniji.
Štajerska, koju je najboljom proglasio European Best Destinations, nadmašila je više od 90 vodećih vinskih područja u zemljama među kojima su Francuska, Italija, Španjolska, Portugal, Njemačka, Austrija, Mađarska, Grčka i Gruzija.
Što se ocjenjivalo?
Regije su ocjenjivane prema kriterijima kao što su raznolikost sorti grožđa i stilova vina, broj vinskih podruma, kušaonica i vinskih prostora, ljepota krajolika, održivost i pristupačnost, među ostalim.
Štajerska – koja obuhvaća Maribor, Ptuj, Jeruzalem Slovenija, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje i Pohorje – zauzela je prvo mjesto zahvaljujući svojim "izvanrednim vinskim pričama".
"Štajerska predstavlja upravo ono što današnji putnici u Europi sve više traže: autentičnost, iznimne krajolike, stoljeća vinske kulture, vrhunsku stručnost i, iznad svega, vrlo snažan regionalni identitet", rekao je Maximilien Lejeune, direktor European Best Destinationsa.
"Od najstarije vinove loze na svijetu u Mariboru do povijesnih vinskih podruma u Ptuju, od vinskih cesta i vinograda do ljudi koji održavaju te tradicije živima, vino je ovdje mnogo više od proizvoda."
Ostale vinske regije u Europi koje su se našle na ljestvici
Talijanska regija Langhe-Roero-Monferrato zauzela je drugo mjesto, a European Best Destinations kao razloge za posjet ističe crnu sortu grožđa Nebbiolo i tartufe, osobito tijekom jeseni.
Treće mjesto pripalo je regiji Ribeira Sacra u Španjolskoj, koja je opisana kao "jedan od najspektakularnijih vinskih krajolika u Europi", s terasama usječenima u stijene kanjona rijeka Sil i Miño.
Za ljubitelje rizlinga i Grüner Veltlinera pravo je odredište Kamptal u Austriji, koji je zauzeo četvrto mjesto na ukupnoj ljestvici.
Prvih pet zaokružuje Chianti Rufina u Toskani, "mirniji i intimniji rođak Chianti Classica", piše Euronews.
Dvanaest najboljih vinskih regija u Europi
- Štajerska, Slovenija
- Langhe-Roero-Monferrato, Italija
- Ribeira Sacra, Španjolska
- Kamptal, Austrija
- Chianti Rufina, Italija
- Sancerre i Pouilly-Fumé, Francuska
- Etna, Italija
- Saumur i Anjou, Francuska
- Wachau, Austrija
- Valle d'Aosta, Italija
- Alentejo, Portugal
- Naoussa, Grčka
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