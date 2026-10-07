Oglas

ŠTAJERSKA JE HIT

Susjedi pomeli vinsku konkurenciju: Slovenija prva u Europi, Hrvatske nema među 12 najboljih

author
N1 Info
|
07. lis. 2026. 07:31
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXABAY
PIXABAY

Štajerska, pohvaljena zbog svoje autentičnosti i stoljetne vinske kulture, nadmašila je više od 90 vodećih vinskih područja i osvojila prvo mjesto.

Oglas

Nova ljestvica otkrila je najbolje vinske regije u Europi, a ljubitelji vina trebali bi obratiti pozornost jer je prvo mjesto pripalo regiji u Sloveniji.

Štajerska, koju je najboljom proglasio European Best Destinations, nadmašila je više od 90 vodećih vinskih područja u zemljama među kojima su Francuska, Italija, Španjolska, Portugal, Njemačka, Austrija, Mađarska, Grčka i Gruzija.

Što se ocjenjivalo?

Regije su ocjenjivane prema kriterijima kao što su raznolikost sorti grožđa i stilova vina, broj vinskih podruma, kušaonica i vinskih prostora, ljepota krajolika, održivost i pristupačnost, među ostalim.

Štajerska – koja obuhvaća Maribor, Ptuj, Jeruzalem Slovenija, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje i Pohorje – zauzela je prvo mjesto zahvaljujući svojim "izvanrednim vinskim pričama".

"Štajerska predstavlja upravo ono što današnji putnici u Europi sve više traže: autentičnost, iznimne krajolike, stoljeća vinske kulture, vrhunsku stručnost i, iznad svega, vrlo snažan regionalni identitet", rekao je Maximilien Lejeune, direktor European Best Destinationsa.

"Od najstarije vinove loze na svijetu u Mariboru do povijesnih vinskih podruma u Ptuju, od vinskih cesta i vinograda do ljudi koji održavaju te tradicije živima, vino je ovdje mnogo više od proizvoda."

Ostale vinske regije u Europi koje su se našle na ljestvici

Talijanska regija Langhe-Roero-Monferrato zauzela je drugo mjesto, a European Best Destinations kao razloge za posjet ističe crnu sortu grožđa Nebbiolo i tartufe, osobito tijekom jeseni.

Treće mjesto pripalo je regiji Ribeira Sacra u Španjolskoj, koja je opisana kao "jedan od najspektakularnijih vinskih krajolika u Europi", s terasama usječenima u stijene kanjona rijeka Sil i Miño.

Za ljubitelje rizlinga i Grüner Veltlinera pravo je odredište Kamptal u Austriji, koji je zauzeo četvrto mjesto na ukupnoj ljestvici.

Prvih pet zaokružuje Chianti Rufina u Toskani, "mirniji i intimniji rođak Chianti Classica", piše Euronews.

Dvanaest najboljih vinskih regija u Europi

  1. Štajerska, Slovenija
  2. Langhe-Roero-Monferrato, Italija
  3. Ribeira Sacra, Španjolska
  4. Kamptal, Austrija
  5. Chianti Rufina, Italija
  6. Sancerre i Pouilly-Fumé, Francuska
  7. Etna, Italija
  8. Saumur i Anjou, Francuska
  9. Wachau, Austrija
  10. Valle d'Aosta, Italija
  11. Alentejo, Portugal
  12. Naoussa, Grčka

Pročitajte još

Teme
europske regije održivi turizam slovenija turizam vina vinari vinarstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ