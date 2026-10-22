Raspisan natječaj
Spaladium arena ide u obnovu: Za sanaciju krovova gotovo milijun eura
Grad Split raspisao je natječaj za sanaciju više od 10.000 četvornih metara krovova Spaladium arene, od kojih neki prokišnjavaju, a radovi su procijenjeni na 935.000 eura bez PDV-a, objavljeno je u četvrtak u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
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Ponude za sanaciju primaju se do 12. studenoga.
Krov velike dvorane prekriven je hidroizolacijskom membranom starom 15 godina, koju je, prema tehničkom opisu, oštetilo sunce, a prekrivena je slojem morske soli, saharskog pijeska i gradskog smoga. Kao posebne uvjete na toj lokaciji projektanti navode jaku buru i veliku količinu izmeta galebova. Preko stare membrane zalijepila bi se nova, u istoj boji kao postojeća.
Krovovi male dvorane i trafostanice, ukupne površine 1.735 četvornih metara, imaju samo privremenu izolaciju bez zaštitnog sloja, a kiša znatno prodire u zgradu. Stara izolacija zato bi se uklonila do betona i postavila nova.
Obnovit će se i ravni krov od 810 četvornih metara uz malu dvoranu, po kojem se hoda i vozi, a ispod kojeg su manji sportski sadržaji. U tim su prostorijama vidljivi prodori kiše i oštećenja od vlage, a odvodni kanal uz rub krova obrastao je raslinjem i zatrpan otpadom.
Ugovor s izvođačem trajat će tri mjeseca od uvođenja u posao. Najpovoljnija ponuda birat će se prema cijeni i duljini jamstva za otklanjanje nedostataka, koje mora biti najmanje 24 mjeseca.
Spaladium arena izgrađena je za Svjetsko rukometno prvenstvo 2009., a zatvorena je krajem 2022. zbog financijskih problema tvrtke koja je njome upravljala i koja je bila u stečaju.
Grad Split preuzeo je arenu u ožujku, nakon što je za pet milijuna eura otkupio potraživanja banaka, pa ona više nije dio stečajnog postupka.
Gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je najavio da se prva događanja nakon sanacije mogu očekivati u siječnju 2027.
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