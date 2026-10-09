Gripe, Park mladeži i Arena
Šuta zahvalio Plenkoviću: "Dosad najveća ulaganja u sportsku infrastrukturu u Splitu"
Za obnovu i rekonstrukciju sportskih kompleksa Gripe, Park mladeži i Spaladium Arene Split će dobiti gotovo 55 milijuna eura, a natječaji za radove na tim objektima trebali bi biti raspisani ili dovršeni u idućim mjesecima, najavio je u petak splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
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Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o sufinanciranju obnove, rekonstrukcije i modernizacije tih sportskih kompleksa, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 72,7 milijuna eura, a Vlada će osigurati 54,5 milijuna eura u državnom proračunu za 2027., 2028. i 2029. godinu.
„Ovo su dosad najveća ulaganja u sportsku infrastrukturu u Splitu”, rekao je Tomislav Šuta na konferenciji za novinare u Sportskom centru Gripe, zahvalivši premijeru Andreju Plenkoviću i Ministarstvu turizma i sporta na potpori.
Govoreći o planiranim radovima, kaže da je natječaj za rekonstrukciju Parka mladeži u tijeku, a njegov završetak očekuje se tijekom studenoga. Cilj je osigurati standarde potrebne za nogometni stadion UEFA-ine četvrte kategorije, kao i odgovarajuće uvjete za atletiku.
Za Sportski centar Gripe planirane su dvije faze natječaja. Prva se odnosi na unutarnje uređenje, dok će se za vanjski dio kompleksa provesti natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Šuta je pojasnio da su gradske stručne službe utvrdile kako za taj dio treba provesti javni natječaj zbog pitanja autorskih prava.
Natječaj za obnovu krova i cjelovitu sanaciju Spaladium Arene trebao bi biti raspisan u idućih nekoliko dana, najavio je. Nakon provedenog vještačenja pripremaju se troškovnici za preostale radove, a cilj je pronaći optimalno rješenje i izbjeći nepotrebne troškove.
Šuta je istaknuo da su ulaganja u sportsku infrastrukturu važna i zbog organizacije budućih sportskih manifestacija, uključujući Europske sveučilišne igre i mogućnost ponovne organizacije Mediteranskih igara u Splitu, koje su se održale već daleke 1979. godine.
„Cilj nam je da sport bude u službi turizma i da kroz buduće manifestacije i događanja Split postane grad u koji će svi željeti doći”, rekao je.
Šuta je procijenio da bi se ukupna ulaganja u vezi sportske infrastrukture, uključe li se projekti vodovodne i prometne infrastrukture, škola, sportskih objekata i garaža, mogla približiti milijardi eura.
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