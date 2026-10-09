Šuta zahvalio Plenkoviću: "Dosad najveća ulaganja u sportsku infrastrukturu u Splitu"

Za Sportski centar Gripe planirane su dvije faze natječaja. Prva se odnosi na unutarnje uređenje, dok će se za vanjski dio kompleksa provesti natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Šuta je pojasnio da su gradske stručne službe utvrdile kako za taj dio treba provesti javni natječaj zbog pitanja autorskih prava.