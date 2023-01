Štern o Antikorupcijskom vijeću: Puno buke nizašto, ništa se neće promijeniti

Podijeli :

Izvor: N1

Energetski stručnjak Davor Štern u N1 Studiju uživo komentirao je sjednicu Antikorupcijskog vijeća na temu stanja u Ini.

Štern je nedavno i sam svjedočio na Vijeću.

Sjednica Antikorupcijskog vijeća oko Ine

“Mislim da se tamo ne može ništa rasplesti. Da bi se trebalo rasplesti, to je činjenica. Jedini način da se to učini je da oni koji su sad nezadovoljni situacijom naprave svoj prijedlog, program rješavanja ukupnih odnosa u Ini”, rekao je Štern.

“Ovakve stvari smo vidjeli više puta, puno buke nizašto, ništa se neće promijeniti, neće doći do konkretnog rješenja”, dodao je.

Šterna čudi da oni koji su inicirali Antikorupcijsko vijeće nikad nisu izašli sa svojim prijedlogom za rješavanje ukupnih odnosa u Ini.

“Ako imamo izbore za godinu dana, jedno od najvažnijih će biti pitanje energetike, ne samo Ine. A oni nisu sposobni ne žele angažirati strane ili domaće konzultante koji bi im pomogli napraviti platformu. O tome nikad ništa nitko nije rekao. A to je političko pitanje par excellence“, kazao je Štern.

“Arbitraže su bile potpuno nepotrebne”

Što se tiče arbitraža u kojima je Ina bila, Štern kaže da se on nikad u njih ne bi upuštao.

“Po meni su arbitraže bile potpuno nepotrebne. Čim dođe do njih to je znak da stvari nisu u redu. To je kao mirenje u braku, to znači da nešto u braku ne valja. Ja sam smatradao tada i danas da je puno mogućnosti bilo da se stvari prekinu na vrijeme, da se dogovore nove mogućnosti za upravljanje Inom i da se Mađarima otvoreno kaže da se ne mogu prema nama ponašati kao prema nekim svojim vazalima, a oni često imaju takav nastup”, kazao je Štern.

Uz energetiku, u budućnosti će, smatra Štern, ključna biti i poljoprivreda.

“Pitanje samodostatnosti najveće je interesno pitanje za svaku državu. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja može biti neovisna u svim tim područjima, ali za to mora postojati konsenzus, to se provodi kroz vrijeme više Vlada. Nacionalno se moramo dogovoriti da imamo energetsku politiku neovisnu o vanjskim faktorima, da imamo poljoprivredu neovisnu o vanjskim faktorima koje nam mogu omogućiti da zemlja bude opskrbljena vodom, strujom, hranom, energijom, svime što treba jednoj državi da opstane”, rekao je Štern.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.