Stiže nam novi toplinski val, evo kad se očekuje vrhunac

Ivana Ivanovic/PIXSELL/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Anticiklona nad Sredozemnim morem južnom i istočnom Europom podržava stabilno sunčano vrijeme. Nestabilan vlažan zrak s Atlantika premješta se nad Europom sjevernije od Alpa prema istoku. Jugoistočno visinsko strujanje nad Pirinejski poluotok i zapadno Sredozemlje donosi vruć zrak sa sjeverozapada Afrike koji će se idući tjedan premještati prema istoku, a u našim krajevima uzrokovati porast temperature zraka i novi toplinski val. Vrhunac toplinskog vala očekujemo krajem idućeg tjedna. Topao afrički zrak donijet će ponovo manje količine pijeska te će nebo ponovo poprimiti žučkasti sjaj.

Danas nastavak sunčanog i stabilnog vremena uz malu do umjerenu uglavnom visoku naoblaku. Jutarnje temperature bile su u unutrašnjosti od 14 do 17, a na Jadranu topla noć s temperaturom iznad 20C. Poslijepodne slab razvoj konvektivne naoblake uglavnom u planinskim krajevima Like i Gorskog kotara. Na Jadranu će puhati slab jugoistočnjak. Najviše dnevne temperature zraka od 28 do 34C.

U nedjelju sunčano, toplo i vruće. Temperature zraka u daljnjem porastu; najniže jutarnje u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu iznad i oko 21C. Poslijepodnevne temperature zraka od 28 do 35C. Na Jadranu će zapuhati slab jugoistočnjak.

U ponedjeljak prolazno naoblačenje u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te je na krajnjem sjeveru uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom moguć pokoji kratkotrajni pljusak. Od utorka sunčano, stabilno, vrlo toplo i vruće. Temperature zraka u porastu tako da će do kraja tjedna ponovo doseći vrijednosti do 39C. Promjenu vremena uz prodor hladne fronte, grmljavinu, obilne oborine i jake udare vjetra očekujemo krajem idućeg tjedna, a zahvatit će unutrašnjost dok će na Jadranu zapuhati bura.

Temperatura mora je ugodna za kupanje od 24 do 27 C. Ultravioletni indeks visok i vrlo visok, stoga oprez pri direktnom izlaganju sunčevim zrakama.

