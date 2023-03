Podijeli :

Shutterstock

Diljem zemlje danas će biti sunčano i iznadprosječno toplo, s najvišom dnevnom temperaturom od 19 do 24, ponegdje na kopnu i do 25 Celzijevih stupnjeva, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Vjetar u prvom dijelu dana uglavnom slab, popodne umjeren jugozapadni i jugoistočni, u gorju i s jakim udarima. Slično vrijeme očekuje nas i sutra, a za vikend je najavljena promjena.

Od subote će biti ipak promjenjivije, s povremenom mjestimičnom kišom, pa i u obliku pljuskova. Zapuhat će često umjeren, ponegdje i jak jugozapadnjak, na Jadranu i jugo. Idući tjedan slijedi nam zahlađenje, uz mogućnost mraza, u gorju i snijega, na Jadranu jake i olujne bure, prognozira za HRT Tomislav Kozarić.

Prognoza za danas

Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i danju toplo, uz slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 22°C, a najniža jutarnja oko 6°C.

Još viša temperatura poslijepodne će biti u središnjoj Hrvatskoj – između 22 i 25°C – i zapuhat će ponegdje umjeren jugozapadni vjetar.

N1 otkriva: Članica Uprave Ine smijenjena nakon afere, zbrinuta u Fortenovi

Pretežno sunčano, ujutro lokalno uz mogućnost kratkotrajne magle, popodne prolazno s umjerenom naoblakom. Veća vjerojatnost jutarnje magle ili niskih oblaka postoji uz zapadnu obalu Istre. No u gorskim predjelima i na većem dijelu sjevernog Jadrana bit će podosta sunca. Pritom će na moru biti tiho ili uz slab vjetar, a u gorju danju ponegdje će puhati umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od 2°C po kotlinama do 11°C na otocima, a najviša od 17 do 22°C.

U Dalmaciji podjednaka ili malo viša dnevna temperatura, uz sunčano vrijeme. Na sjeveru Dalmacije uglavnom bez vjetra, pa može ponegdje biti jutarnje magle. Južnije će od sredine dana biti slabog do umjerenog vjetra s mora koje će biti mirno ili malo valovito.

Na jugu Hrvatske obilje sunca i vedrine, vjetar većinom slab, a more malo valovito. Jutarnja temperatura zraka oko 11°C, u zaobalju niža, a najviša dnevna duž obale oko 19°C, u dolini Neretve do 22°C.

U nastavku tjedna promjenjivije

U petak u unutrašnjosti podjednaka količina sunčanog vremena i dnevna temperaturu zraka, ali i jači jugozapadnjak, pa će se na zapadu i u gorju doimati manje toplo. U subotu prolazno oblačnije s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom te sjeverozapadnim vjetrom i padom dnevne temperature. U nedjelju navečer sa zapada novo naoblačenje, a danju ugodno toplo.

Na Jadranu će u petak većinom biti sunčano, u subotu na sjevernom i dijelu srednjeg promjenjivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, a prema kraju nedjelje najprije sjeverni Jadran zahvatit će naoblačenje s kišom. Slabo i umjereno jugo, u nedjelju i jako, u subotu prolazno u okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura u blagom padu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Rabljeni električni automobili skrivaju moguću zamku koja može skupo koštati Vitamini i minerali koji se ne smiju uzimati zajedno Čeka se odluka: Ovo je naš najviši neboder i najviša ilegalna građevina