Fuchs poslao poruku učiteljima, jedna rečenica posebno je odjeknula

Naglasio je kako je obrazovanje jedan od četiri ključna hrvatska razvojna prioriteta u ovome desetljeću. Ulažemo 3,2 milijarde eura u obrazovnu infrastrukturu, što je najveći investicijski ciklus u hrvatskom obrazovanju do sada, napomenuo je ministar i dodao kako se grade i dograđuju vrtići, škole i sportske dvorane te stvaraju preduvjeti za kvalitetne uvjete za rad učitelja i jednake obrazovne mogućnosti za svako dijete.