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Vrućine kriju ozbiljnu opasnost: Jedna skupina posebno ugrožena
Ekstremne vrućine predstavljaju "povećani rizik tijekom trudnoće", rekao je u ponedjeljak u govoru održanom na sastanku prije samita COP31 na Fidžiju Simon Stiell, šef UN-ova programa za klimatske promjene.
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"Rast temperatura prati povećani rizik tijekom trudnoće", rekao je Stiell na početku pripremnog sastanka, koji se održava od 5. do 8. listopada, za međunarodnu klimatsku konferenciju COP31, koja će se održati u studenom u Antaliji u Turskoj.
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"Ekstremni toplinski valovi povezani s klimatskim promjenama tijekom trudnoće sve su više povezani s prijevremenim porođajima, mrtvorođenčadi, niskom porođajnom težinom i komplikacijama kod majki", nastavio je.
Rizici za trudnoću koje nose vrućine, a time i klimatske promjene, sve su preciznije dokumentirani, premda još nema svih odgovora na mnoga pitanja o fiziološkim mehanizmima koji ih objašnjavaju.
Velika studija objavljena 2024. u časopisu Nature Medicine pruža opći pregled stanja trenutačnih saznanja: visoke temperature povećavaju višestruke rizike, od prijevremenih porođaja i smrti novorođenčadi do urođenih mana.
Stiell se u svom govoru pozvao na anketu u kojoj su intervjuirani stručnjaci za zdravlje majki u pet zemalja diljem svijeta, među kojima su Australija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Brazil. Prema njoj, 73 posto ispitanih stručnjaka prijavilo je porast slučajeva ili komplikacija povezanih s vrućinom zbog ekstremnih toplinskih valova koji pogađaju trudnice u posljednjih pet godina.
"Trudnoća bi trebala biti vrijeme nade“, naglasio je u ponedjeljak.
Međutim, "za milijune osoba ona postaje izvor tjeskobe“, jer "ekstremni toplinski valovi i druge katastrofe povezane s klimom opterećuju zdravstvene sustave i ugrožavaju bitne resurse poput hrane, vode i električne energije“, upozorio je u ponedjeljak.
"Klimatske promjene ni na koji se način ne smiju koristiti kako bi se opravdalo smanjenje sigurnosti trudnoća i poroda“, također je izjavio Simon Stiell.
Za pacifičke nacije, sastanak na Fidžiju prilika je da se usmjeri pozornost globalne zajednice na razorne učinke klimatskih promjena u regiji.
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