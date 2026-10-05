Vrućine kriju ozbiljnu opasnost: Jedna skupina posebno ugrožena

Stiell se u svom govoru pozvao na anketu u kojoj su intervjuirani stručnjaci za zdravlje majki u pet zemalja diljem svijeta, među kojima su Australija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Brazil. Prema njoj, 73 posto ispitanih stručnjaka prijavilo je porast slučajeva ili komplikacija povezanih s vrućinom zbog ekstremnih toplinskih valova koji pogađaju trudnice u posljednjih pet godina.