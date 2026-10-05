Klimatska noćna mora vreba iz Atlantika. Europljani tek sad počinju obraćati pažnju

Dvije nedavne studije smjestile su tu granicu negdje oko sredine ovog stoljeća. U zasebnom je radu utvrđeno da je, čak i uz smanjenje emisija koje uzrokuju zagrijavanje planeta, vjerojatnije da će do urušavanja doći prije kraja stoljeća nego da do njega neće doći. Još jedno istraživanje sugerira da rizik od potpunog prestanka rada AMOC-a iznosi oko 25 posto, čak i uz blago zagrijavanje. Studija provedena ove godine zaključila je pak da bi te morske struje mogle izgubiti polovicu svoje snage do 2100. godine. (S druge strane, u jednom se nedavnom radu navodi da je potpuni kolaps u ovom stoljeću malo vjerojatan.)