Teolog za N1 o Halloweenu: “Vraćaju neki od tih poganskih običaja”

Tonči Matulić, katolički teolog, pročelnik Katedre moralne teologije na KBF-u, gostovao je u Newsnightu gdje je komentirao odnos Crkve prema konzumerističkim manifestacijama koje se natječu s kršćanskim blagdanima, kao što su reakcije na bundeve i Halloween.

“Svetkovina svih svetih, kao i svi kršćanski, katolički blagdani, su zapravo nadošli kao odgovor na poganske običaje. Osnovni princip gotovo svih naših važnijih katoličkih blagdana kroz povijest je bio taj da oni nadolaze s jednim novim smislom, značenjem, novom porukom o sinu božjem, Isusu. U tom smislu svi ti naši blagdani su na neki način odmijenili te poganske običaje”, kaže Matulić.

Matulić kaže kako se sada vraćaju neki od tih poganskih običaja koje su u prošlosti preuzeli kršćani.

“Ono što je davno odmijenjeno ipak se sačuvalo kao neka tradicija koja je više imala kulturološki značaj.”

“Oni koji su imali prilike biti u SAD-u u ovo vrijeme i ići na helovinske balove, mogli su primijetiti da to veoma sliči našim karnevalskim svečanostima pred korizmeno vrijeme, i nisu to doživljavali ni na jedan protuvjerski način, nego tradicijski, zanimljiviji oblik okupljanja”, smatra Matulić.

Matulić kaže kako se svećenici koji uništavaju bundeve ne bi trebali pozivati na vjeru, Isusa.

“Oni koji misle da to treba raditi s tim bundevama, mislim da je to notorno pretjerivanje i da se ne mogu pozivati na Isusa i na njegovo evanđelje u takvom ponašanju. To nije primjereno ponašanje, da svećenik išta porazbija i da primjenjuje čine nasilja”, poručuje Matulić.

Matulić kaže kako svi temeljni kršćanski blagdani zapravo bili u funkciji da bi se prenosile kršćanske istine prenose.

“Ali su uvijek njihovi datumi i njihovi slavlja suzbijali ono pogansko. Uskrs se nadovezuje na židovsku pashu, prijelaz iz egipatskog ropstva, ali također je povezan s poganskim slavljem života.”

Kao primjer navodi i blagdan Božića.

“Božić pada na dan kada su stari Rimljani, pogani, slavili mlado nepobjedivo sunce i mi znamo da u biblijskom govoru Isus se naziva mladim suncem koje dolazi s visine. Suzbili smo jedan poganski da bismo doveli kršćanski. Ali ne da bismo suzbijali kao što bismo danas rekli idemo na ulice suzbijati halloween, ne u tom smislu, nego da bismo pokazali pravu istinu.”

Matulić je komentirao i molitelje koji subotom mole na glavnom zagrebačkom trgu, koje se često naziva klečavcima.

“Ovakvim načinom izražavanja i molitve se želi nešto drugo poručiti. Ne znam može li molitva doista biti kršćanska, ako bi za sobom nosila neku prijetnju, a mnogi ovaj način moljenja i doživljavaju kao prijetnju – ja mislim da se o tome doista ne radi, da se radi o krivom razumijevanju” kaže Matulić, naglašavajući da je Isus svojim učenicima govorio da mole u samoći, što je pokazivao i svojim primjerom.

