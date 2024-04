Stručnjaci upozoravaju na opasnost “lažne trave” koje je sve više na ulicama

Podijeli :

RDNE / Pexels

Sintetička droga Galaxy ili Spice kola hrvatskim podzemljem. Posljednja akcija dovela je do uhićenja 19-godišnjaka u Rijeci koji je kod kuće imao kilogram te droge. Radi se o sintetičkoj marihuani, ali zapravo o širokom spektru biljnih mješavina. Opasnost se skriva u tome što etikete često tvrde da sadrže prirodne psihoaktivne materijale od različitih biljaka, a zapravo se radi o sintetičkim kanabinoidnim spojevima.

Ured za suzbijanje droge upozorava na opasnosti konzumacije, a kako prepoznati drogu i koje mogu biti posljedice, objavili su i na svojim stranicama.

Uhićen 19-godišnjak u Rijeci, pronašli mu kilogram “lažne trave”, amfetamine, MDMA…

Sintetička marihuana ili spice se odnosi na širok spektar biljnih mješavina koje izazivaju iskustva slična onim pri konzumiranju marihuana (kanabisa) i koji se prodaju kao “sigurne” legalne alternative te droge.

Prodaje se pod mnogim imenima uključujući K2, lažna trava (fake weed), Yucatan Fire, Skunk, Moon Rocks, Galaxy, Rainbow itd., a navedeno je da “nisu za ljudsku uporabu”. Ti proizvodi sadrže sasušene isjeckane biljke i kemijske aditive koji su odgovorni za psihoaktivne efekte, odnosno mijenjaju stanje svijesti.

Lažno reklamiranje i popularnost među mladima

Etikete na proizvodu Spice često tvrde da sadrže “prirodne” psihoaktivne materijale koji se dobivaju od različitih biljaka. Proizvod Spice zaista sadrži osušene biljke, ali kemijska analiza pokazuje da su njezini sastojci sintetički kanabinoidni spojevi.

Mladi Hrvati treći po potrošnji kanabisa, evo što su još otkrile otpadne vode

Proizvodi Spice su popularni među mladih ljudima te ih najčešće konzumiraju stariji srednjoškolci. Popularnosti ove droge doprinio je olakšani pristup drogi te kriva percepcija Spice-a kao “prirodnog” proizvoda koji je navodno i bezopasan. Još jedan faktor ključan za prodaju je taj što se kemikalije upotrebljavane za proizvodnju Spice-a ne detektiraju lagano u standardnim testovima na droge.

Kao i marihuana, Spice se najčešće konzumira pušenjem. Ponekad se Spice miješa s marihuanom ili se priprema kao biljna infuzija za piće.

Utjecaj na mozak i tijelo

Neki konzumenti su se izjasnili o psihičkim efektima poput anksioznosti, paranoje i halucincija.

U Hrvatskoj sve više ovisnika i sve više novih droga

Do sada nije bilo znanstvenih istraživanja o efektima djelovanja Spice-a na ljudski mozak, no ono što do sada znamo jest da smjesa kanabinoida pronađena u proizvodima Spice-a utječe na iste stanične receptore kao i THC (glavni psihoaktivni sastojak marihuane). Neke od smjesa pronađenih u Spice-u mnogo jače utječu na te receptore što može dovesti do mnogo jačih i nepredvidivih posljedica. Upravo iz razloga što je kemijski sastav mnogih proizvoda prodavanih kao Spice nepoznat moguće je da neke vrste sadrže supstance koje mogu imati izuzetno različite posljedice od očekivanih.

Konzumenti Spice-a izvještavaju o simptomima koji uključuju ubrzani rad srca, povraćanje, uzrujanost, zbunjenost i halucinacije. Spice može također povećati krvni pritisak i prouzrokovati smanjenje dotoka krvi do srca (myocardial ischemia). U nekoliko slučajeva povezan je sa srčanim udarima. Česti korisnici mogu iskusiti simptome ustezanja i simptome ovisnosti.

Još uvijek nema dovoljno podataka o utjecaju ovih proizvoda na ljudsko zdravlje te razinu toksičnosti, no zabrinjava potencijalna prisutnost štetnih teških metala u Spice mješavinama. Bez daljnjih analiza teško je utvrditi kolika je ta bojaznost opravdana.

U prosincu 2014. u Hrvatskoj generička skupina ovih vrsta tvari stavljena je na Popis droga, čime su brojni spojevi postali ilegalni. U je Hrvatskoj zabilježeno više trovanja te smrtni slučaj uzrokovan zlouporabom ove vrste supstanci.

Posebnu opasnost predstavlja što nije poznato kojim kemijskim aditivima se navedeni pripravci prskaju, te u kojim količinama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hoće li HDZ i DP formirati većinu? Pavliček: “Mislim da do te varijante neće doći” Google Maps uvodi novost koja će biti spas za dio vozača