Predsjednica Udruge socijalnih radnika Štefica Karačić i stručnjakinja za socijalne politike Diana Topčić Rosenberg govorile su u Točki na tjedan o teškoćama u sustavu socijale.

U Ministarstvu je ovaj tjedan održan sastanak, a Karačić kaže kako su na njemu dobili dobru volju ministra da se problemi riješe. Na pitanje je li ministar svjestan količine problema s kojima se njegov resor susreće, ona kaže kako treba biti pošten i reći da svi ti problemi nisu nastali zadnja dva mjeseca, nego traju godinama. “Struka neprestano upozorava da treba napraviti više, ali se to ne događa”, kaže i dodaje i kako su upozoravali da će događati stvari koje se sada događaju.

Točić Rosenberg kaže kako joj se čini da su brojne stvari koje dolaze do medija rezultat frustracije radnika u sustavu koji ne uspijevaju riješiti probleme s nadređenima i kolegama. “To znači da u sustavu buja takav nivo frustracije i nepovjerenja da je slanje inspekcija dodavanje ulja na vatru. Inspekcije nisu način za rješavanje ovog problema, nego razgovor i slušanje”, smatra ona. Dodaje kako je do nekih tragičnih posljedica dovelo upravo nepostojanje strukture koja okružuje sustav, a to ni novi zakon nije riješio. “Ako nemate gdje smjestiti dijete ili osobu s poteškoćama, vi dovodite do problema koji postaje veći i veći. Ako se povećava i broj djece, to je strašna situacija koja može samo eskalirati”, upozorava.

“Kao netko tko je konzultant za socijalne politike vi radite izmjene zakona kojem ste odgodili primjenu…”, govori ona, a Karačić dodaje kako to stvara dodatnu negativnu atmosferu u sustavu. “Puno je toga što se akumuliralo u sustav. Naravno da su straučnjaci reagirali. I mi dobivamo ta pisma, zato smo i tražili sastanak kod ministra, da bismo otvorili ponovno dijalog. Nažalost, on je prestao s prethodnim ministrom i mi nismo ni na koji način mogli utjecati na to. Razumijemo što se događa našim kolegama”, govori Karačić dodajući da se snažno vraća administrativni pristup kad je u pitanju rad socijalnih naknada.

“Ljudi su iscrpljeni beskrajnim preispitivanjem prava”, kaže Karačić.

Topčić Rosenberg kaže kako bi usluge koje sustav pruža trebale biti prilagođene određenom području te da bi se socijalne usluge trebale pružati na način da nisu bazirane na projektima. “Često se pitamo kako da zaposleni u zdravstvu i obrazovanju imaju podršku kad se pobune, a u socijali ne. Roditelji i pacijenti stanu iza njih. Korisnici socijalne skrbi ne stanu iza ljudi kojima se obraćaju kad im trebaju”, kaže.

U Hrvatskoj još od rujna prošle godine postoji sudska presuda kojom se nalaže izdvajanje dvoje djece iz obitelji. Sustav je centraliziran, ali odgovornost je, upozorava Karačić, potpuno decentralizirana. Ako se nekom od korisnika usluga sustava socijalne skrbi (pa i djeci na koju se odnosi ta sudska presuda) nešto dogodi, bit će kriv socijalni radnik koji je vodio njihov slučaj, kaže ona. “Nitko nije bio pripremljen koliko je trebao biti”, dodaje.

Topčić Rosenberg kaže da sustav puca, a “čeka se samo trenutak kad će puknuti i više ga neće biti”.

Uvijek spominjemo ministra, a teško da ministar zna razliku između nekih pojmova koji se koriste u socijali, govori Topčić Rosenberg i zaključuje da ljudi koji rade u socijali moraju stati iza svog sustava jer će se on u suprotnom urušiti. “Jedan od problema je što se stvari rješavaju hitno pa nakon toga više ništa”, zaključuje.

