Izvor: N1

Novinarka Maja Sever iz Sindikata novinara i Hrvoje Krešić (Nova TV) u Točki na tjedan s Milom Moralić komentirali su aktualne teme.

Najava predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da će promijeniti ZKP i Kazneni zakon kako bi spriječio buduće političke krize uzrokovane otkrivanjem podataka iz istraga izazvala je burne reakcije u javnosti.

“To je stara boljka hrvatske politike i javnog prostora. Nije problem što se nešto dogodilo nego je problem što smo otkrili to. Vidimo da je problem što se sve češće u porukama pojavljuje stanoviti AP. Prije 10 mjeseci je ozbiljno mijenjan ZKP, ministar pravosuđa, kad ga pitate što nije to prije izmijenjeno, kaže da je to bilo usklađivanje s europskim smjernicama, ali to nije baš tako. Prilično je jasno otkud ovo, posebno ako vidimo konferenciju za medije kad Plenković kaže da živimo u demokraciji i da se to ne može nadzirati. I on jako dobro zna što govori, što je tajno i problematično… Sve ovo što mi čitamo je već napisano u optužnici koja će biti ili neće biti potvrđena. To nije vezano za neku tajnu istragu”, govori Krešić upozoravajući da čak i kad ozbiljne istrage pucaju i ne dolaze do zadnjeg čina u Hrvatskoj se nitko ne bavi time.

Sever kaže kako ne vjeruje premijeru jer je mnogo puta najavljivana jača regulativa koja bi zaštitila novinare. “Ništa od toga nismo doživjeli. Nije više pitanje tko je AP, sad se već otvara pitanje i tko je pravi Andrej Plenković. Onaj koji prije nekoliko tjedana kaže da se to ne može zaustaviti jer živimo u demokraciji ili ovaj koji vidno nervozan, nakon sastanka u HDZ-u, kaže da će mijenjati ZKP jer mu čini političku štetu? HND je javno pučkoj pravobraniteljici i europskim institucijama poslalo informaciju o tome što se događa. Pravobraniteljica je pokrenula proces, postavlja pitanja”, govori Sever dodajući da smatra da će to apsolutno naštetiti novinarima i slobodi javne informacije. “Kako ćeš doći do informacije ako razgovorom s izvorom ugrožavaš njegov posao i slobodu”, kaže. “Najveći korektiv korupcije i marifetluka vlasti su novinari”, govori Sever.

Krešić kaže da glavna državna odvjetnica svojim istupima i izjavama otvara pitanja koja su se otvarala i u slučaju Žalac, kad je europski tužitelj preuzeo stvar u svoje ruke.

“Na našoj smo političkoj sceni toliko toga vidjeli… Rejtinzi stranaka su postojani. Neugodno je, ne znamo što će se još otvoriti, možda Andrej Plenković zna. Ali, da li se to vidno odražva na njegovu političku poziciju, čini mi se da ne”, govori Sever, a Krešić dodaje kako možemo pretpostaviti da se u HDZ-u događaju neki “dvorski obračuni” i, u prilog tome, navodi primjer smjene Nataše Tramišak.

“Plenkovića mnogo više od toga što curi u hrvatske medije brine što će biti ako Politico jednom objavi priču o AP-u i sofveru i krene dovoditi u pitanje njegov zvjezdani status u Bruxellesu. On je glas razuma, Pučani nemaju više velikih zvijezda, nema Angele Merkel, znamo kako je Sebastian Kurz završio… Da Politico krene njegov status dovoditi u pitanje, to mu sigurno ne bi bilo drago”, govori Krešić.

Sever kaže i kako sve što se posljednjih mjeseci događa budi sumnju u neovisno funkcioniranje DORH-a.

Hrvoj Šipek u Saboru

“Kao da u slow motionugledate prometnu nesreću. Iz njenih javnih nastupa još nikad se nije dogodio happy end. Hrvoj Šipek ne vlada situacijom. Čim joj se uputi pet, šest suvislih pitanja, njena se obrana raspad, to nam ne daje vjere da je DORH nezavisna institucija”, kaže Krešić o glavnoj državnoj odvjetnici.

Sever kaže kako je vjerodostojnost glavne državne odvjetnice narušena jer je nekoliko puta uhvaćena u laži. “Nevjerojatno mi je da ona ima uvid u spise, da zna što je sve obuhvaćeno istragama i sama sebe dovede u poziciju da bude ulovljena da ne govori istinu”, kaže Sever.

Krešić podsjeća kako se za bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića govorilo da je najbolji političar u državi. “Zlata Hrvoj Šipek to nije”, kaže Krešić dodajući da je stvar možda i u tome što je Hrvoj Šipek došla s građanskog, a ne kaznenog odjela pa možda nije “toliko potkovana”. “Ona nije osoba koja u javnosti ostavlja povjerenje da ta institucija vrhunski radi svoj posao”, kaže.

Sever dodaje da bi trebala biti jača od svih stranaka i institucija, i glavna državna odvjetnica kao osoba i institucija koju vodi.

Slučaj Zambija

Država se, govori Krešić, snažno angažirala u ovom slučaju. “To je jedna izrazito siva zona, postoji puno upitnika i problema koji mogu stvar odvući u drugom smjeru”, kaže. Iznenađen je, kaže, izjavom Danijela Markića da SOA ne radi na ovom slučaju i da u svemu sudjeluje rubno, tek članstvom u resornoj skupini koja se bavi ovim slučajem.

“Užas, jednostavno je nevjerojatna količina mržnje koja je izbila na površinu. U ovom trenutku bih zaista htjela pitati sve te ljude koji pišu strašne te stvari: Prvo, vjeruju li zaista da su ti ljudi krijumčari djece? Mislim da ne, ne mislim da itko misli da ti ljudi zaista krijumčare djecu. Ja mogu razumjeti motive tih ljudi da posvoje dijete. Razumijem taj institnkt, želju i ljubav, razumijem da su htjeli ići na drugi kraj svijeta da posvoje dijete”, govori.

