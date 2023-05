Tomašević i Možemo stali uz ravnateljicu Svetog Duha: “Pa nije da tamo stražari”

Podijeli :

Danas je i službeno potvrđeno - u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh ipak su stavljali tijela mrtvih osoba na pod, jer nisu imali dovoljno mjesta u mrtvačnici. No niti danas javnost ne bi to saznala da jedan od zaposlenika koji je u međuvremenu dobio i otkaz, nije izašao u javnost s detaljima te priče. Tek su se tada očitovali iz bolnice.

Tijela preminulih osoba u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh ipak su stavljali na pod, jer u hladnjači nije bilo mjesta. Događalo se to zadnjih 20 godina, a sve je danas potvrdila i Uprava bolnice.

Beroš: U KB Sveti Duh utvrđeni su propusti u organizaciji rada Uprava KB-a Sveti Duh o kaznenoj prijavi: Ako je bilo propusta, istražit ćemo ih

Povjerenstvo za unutarnji nadzor bolnice Sveti Duh utvrdilo je propuste u postupanju prema tijelima preminulih pacijenata. Događaj koji je potresao javnost Uprava KBSD prijavila je Policijskoj upravi i DORH-u te je poduzela sve mjere kako se takvo što više nikada ne bi ponovilo, poručuju iz bolnice.

Uručeni su izvanredni otkazi šefu patologije i njegovu pomoćniku i poslana isprika obiteljima preminulih. Da je to dovoljno misli i zagrebački gradonačelnik koji i dalje brani ravnateljicu bolnice.

“Znači, ona utvrđuje odgovornost kao što je i obećala i ukoliko je utvrdi, ti ljudi su sankcionirani. To je to. Prema njihovim izjavama se pokazalo da se ipak događalo povremeno takva situacija koja je kršenje Pravilnika”, kazao je Tomislav Tomašević.

Resorni ministar o svemu govori u rukavicama.

“O tome da je sve upućeno prema DORH-u, još prije i HLK i Komori medicinsih sestara, snimke kamera nisu dobili, bavit će se DORH”, kazao je Vili Beroš.

Iako gradska vlast tvrdi suprotno, u zagrebačkom HDZ-u misle da je ravnateljica morala znati što se događa pa zato kritiziraju otkaze dvojici zaposlenika.

Ravnateljica Ana Marija Šimundić se obračunava sa svim zaposlenicima koji se ne pokoravaju njenim zapovijedima te ne žele više zataškavati nepravilnosti u radu bolnice, tvrde iz HDZ-a Zagreb.

Šimundić je šefica Svetog Duha više od godinu dana, ali iz stranke koja je na vlasti u Zagrebu, kažu, da ona nikako nije mogla znati za sve ovo.

“Očekujete li onda od ravnatelja sisačke bolnice da on isto tako ne podnese ostavku nego samo sankcionira radnicu koja je stavila one dvije nesretne žene na isti ležaj?”

“Ovdje se radi o tome da je ravnatelj otvoreno lagao javnosti. Ravnatelj sisačke bolnice je otvoreno lagao javnosti”, odgovorila je saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin.

“A kako mi znamo da ravnateljica Svetoga Duha nije znala za ovo ranije?”

Ne razumijem vaše pitanje. Dakle, imala je izjavu potpisanu šefa patologije koji je tvrdio da se to nije dogodilo. Mislim, o čemu pričamo? Pa nije da stražari u prostoru s hladnjačama”, odgovorila je Kekin.

“Koliko je radikalan njihov pristup odgovornosti i koliko su u nemogućnosti vidjeti vlastite propuste doista najbolje prikazuje upravo izjava gradonačelnika Tomaševića u ovom slučaju gdje je on bio radije spreman povjerovati da postoje građani grada Zagreba koji su eto toliko morbidni da vade tijela iz vreća da bi ih namjerno slikali da njemu naškode”, poručila je saborska zastupnica MOST-a Marija Selak Raspudić.

A gradonačenik i danas tvrdi da to tek treba utvrditi.

“Da li je tu došlo do nekakvog namještanja, koliko je stara ta snimka. To je ono što je ključno”, zaključio je Tomašević.

A to bi se trebalo znati kad policija i DORH obave svoj dio posla.

