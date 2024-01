Tomašević o Hermanovim izjavama: Jesu li to najave da će nas se sabotirati u izdavanju dozvole?

Podijeli :

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u četvrtak kako sa zabrinutošću tumači izjave predsjednika zagrebačkog HDZ-a Mislava Hermana da je Centar za gospodarenjem otpadom “fiktivan” te se zapitao je li to najava sabotaže oko ishođenja dozvola.

“Ja isto sa zabrinutosti tumačim izjave predsjednika zagrebačkog HDZ-a”, rekao je Tomašević na na konferenciji za medije tijekom sjednice Gradske skupštine.

Skupština u četvrtak raspravlja o studiji izvodljivosti za izgradnju CGO-a u Resniku. Oporba se usprotivila lokacij tog centra, a HDZ-ov Mislav Herman je za medije rekao da se radi o “fiktivnom CGO za koji znamo da se zapravo ne može ostvariti”. Herman je to argumentirao činjenicom da Zagreb nema aktualni Plan za gospodarenjem otpadom, ali i da su na lokaciji gradnje, “nesređeni imovinsko-pravni odnosi”. Poručio je i da će se protiv CGO-a boriti demokratskim metodama.

“Jesu li to najave da će nas se sabotirati u sklopu izdavanje dozvole”, upitao je Tomašević dodavši da se tu radi o upravnom postupku koji ne bi trebao biti politička odluka.

Tomašević je poručio i da Zagreb, ali i niti jedna druga županija u Hrvatskoj, nema plan gospodarenja otpadom jer se čekalo donošenje nacionalnog plana.

“Vlada je (Nacionalni) plan donijela tek u lipnju prošle godine. (…) A naš lokalni plan trebao je biti usklađen s njim”, rekao je Tomašević. Istaknuo je i da se u drugim hrvatskim županijama, u kojima je na vlasti HDZ, grade Centri za gospodarenje otpadom s istim tehnologijama kao i one koji se planiraju u Zagrebu.

Udruge protiv CGO-a u Resniku: Osupnuti smo promjenama Tomaševićevih stavova

Tomašević: Bio sam protiv spalionice

Odgovarajući na prozivke građanskih udruga koji se protive CGO-u u Resniku, ali i Zelene akcije koja se protivi izgradnji spalionice, Tomašević je poručio da je on bio protiv izgradnje spalionice u trenutku kada je njezina izgradnja planirana bez ikakvog odvajanja otpada, s kapacitetom od 400 tisuća tona godišnje.

“Mi sada odvojimo toliko otpada da nam na kraju ostane 150 tisuća tona na odlaganje(…)”, rekao je Tomašević, dodavši da trenutna studija izvodljivosti ne predviđa gradnju spalionice, odnosno energane.

Poručio je kako je otvoren za razgovore o energani, no smatra da je to nacionalno pitanje, jer će svi Centri za gospodarenje otpadom imati isti problem zbrinjavanja otpada koji preostaje nakon uporabe u centrima.

Osvrćući se na udruge koje se protive lokaciji CGO-a u Resniku, poručio je da ima raznih udruga.

“Imate udruge koje su za hitno zatvaranje Jakuševca, ali ne žele nigdje u Zagrebu lokaciju centra. Imate udruge koje bi htjele da to netko drugi riješi”, rekao je Tomašević istaknuvši da će se “svaka lokacija dočekati na nož” i da nitko ne nudi alternativu oko lokacije.

Biste li živjeli u Resniku kraj odlagališta otpada? Tomašević: Da, apsolutno!

Centar zatvorenog tipa

Rekao je da je predloženi CGO, centar zatvorenog tipa, “iz kojeg ne smije izaći niti smrad”, te se upitao koji je problem da on bude na Resniku, na kojemu je nekoliko betonara, pročistač otpadnih voda, bivša postrojenja kemijske industrije.

Na novinarsko pitanje o budućnosti projekta Špansko, kojemu resorno ministarstvo nije odobrilo financiranje iz EU fondova, Tomašević je rekao da će se ići u taj projekt neovisno o sufinanciranju.

“Ove godine počinje gradnja (…). Obećali smo to građanima, 20 godina su to druge političke opcije obećale. Znate da na cijelom zapadu grada nema nijedan bazen, to je nepravda koju ćemo konačno ispraviti”, istaknuo je Tomašević.

Najavio je i da će protiv odluke ministarstva koje je odbilo EU sufinanciranje podnijeti upravnu tužbu.

