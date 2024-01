Biste li živjeli u Resniku kraj odlagališta otpada? Tomašević: Da, apsolutno!

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je kazao da će dobiti naredne izbore upravo na smeću jer će riješiti problem koji su 20 godina različite političke opcije obećavale da će ga riješiti, a nisu.

“Vidi se i danas kako različite političke opcije reagiraju na naše planove o centru za gospodarenje otpadom (CGO). Vidi se kako svi kritiziraju, a nitko ne nudi alternativu. Niti oko lokacije, kamoli oko nečeg drugog”, izjavio je Tomašević u Direktu pa potvrdio da će se graditi u Resniku:

Tomašević predstavio “povijesni” zeleni projekt u Zagrebu, pogledajte o čemu se radi

“Tamo se trebao izgraditi još 2018. To je bio krajnji rok koji je Hrvatska preuzela prema pravilima Europske unije, ali to nije napravila. Tamo će se graditi centar i postrojenje u isto vrijeme. Gradit će se i postrojenje za obradu miješanog otpada i sortirnica za ono što građani odvajaju, kao papir, plastiku, metal… te postrojenje za obradu biootpada iz kućanstva. To su tri postrojenja u jednom. Ti CGO-i nove generacije, za razliku od Marišćine i Kaštjuna, u potpunosti su zatvorenog tipa, pod stalnim podtlakom i nema nikakvih neugodnih mirisa.”

Više puta je potvrdio da ništa ne smrdi i da se centri kao taj planiraju i u drugim županijama. Zato je spremno potvrdno odgovorio “Apsolutno!” na pitanje o tome bi li živio u Resniku. Podsjetio je još jednom i kako su u HDZ-u razmišljali donedavno.

“Bili su za, sad su protiv”, izjavio je, a potom objasnio zašto je i on sam 2017. bio protiv spalionice u Resniku i rekao da je to najgore moguće rješenje, štetno za ljude:

Zagrebačke otpadne vode šokirane Tomaševićevim raskidom koncesije

“Da, ali zato što sam bio protiv spalionice od 400.000 tona. Na Jakuševcu smo u godinu dana, zbog uvođenja novog model naplate otpada i zato što se još više odvaja, za četvrtinu smanjili količinu koja se odlaže. To je sad manje od 150.000 tona. Originalni plan prošle vlasti bio je da nema nikakvog odvajanja, nikakvog recikliranja, samo miješani otpad.”

Obećao je da će zatvoriti Jakuševec do 2028., no činjenica je da su zagrebački kvartovi često u problemima zbog punih kontejnera i smeća oko njih, ponajprije jer je odvoz rjeđi. Iako, gradonačelnik na to kaže da ljudi moraju i više odvajati.

“Povećavamo frekvenciju odvoza, ali očito nedovoljno. Zaposlili smo dodatnih stotinjak ljudi u Čistoći, došlo je sedam novih kamiona i do ljeta će doći novih više od 30. Posljednjih mjesec dana nismo mogli odlagati na Jakuševcu kapacitetom koji smo imali i to je poremetilo odvoze. Kamioni se nisu mogli prazniti pa bi kasnije krenuli pokupiti biootpad, plastiku i papir. Ali, to se stabiliziralo i radimo daljnje mjere kako bismo to unaprijedili. U centru grada smo već ugradili više od 50 podzemnih spremnika, a do ljeta ćemo ih ugraditi još sto. Idemo s ugradnjom polupodzemnih spremnika po cijelom gradu, njih više od 500. Naručili smo ih”, otkrio je Tomašević.

Tomislav Tomašević: Imam hrabrosti, riješit ću Jakuševec!

Prošle subote zatvoren je klub Pločnik, koji je za mnoge Zagrepčane bio važno mjesto urbane alternativne glazbe. Pomalo je iznenađujuće da se to dogodilo u trenucima dok je na vlasti zeleno-liberalna lijeva struja.

“Mora biti mjesta za Pločnik. E sad, hoće li ostati na toj lokaciji… To je privatni prostor. Nadam se da će doći do dogovora s likvidatorom s kojim vlasnici Pločnika vode razgovore. Ako ne bude, imat ćemo natječaj za poslovne prostore. Vjerujem da će se naći druga lokacija. No, najbolje rješenje je ova lokacija”, izjavio je Tomislav Tomašević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Tomašević objavio video u kojem napada HDZ: Uhvaćeni su u laži! FOTO Snijeg diljem zemlje, pogledajte gdje će će ga biti najviše!