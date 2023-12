Tomašević kaže da zrak nije štetan za zdravlje, oglasio se i direktor Čistoće: “S radnicima dijelim rizik”

Podijeli :

Gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovnu press konferenciju na kojoj, među ostalim, izvijestio javnost o situaciji na Jakuševcu.

“Jučer navečer sam posjetio ozlijeđenog radnika na Rebru, njegovo stanje je stabilno, van životne opasnosti je. Izrazio sam žaljenje i ponudio pomoć.

Benčić: “20 godina ni Bandić ni oni koji su mu držali ljestve nisu riješili problem”

Što se tiče kakvoće zraka, dodatna mjerenja mobilnog uređaja NZJZ-a Andrije Štampara u 10 ujutro danas i dalje pokazuju da su koncentracije plinova daleko ispod dozvoljenih vrijednosti. I dalje smo svjesni da je neugodan miris u gradu, no ovo je manje od dozvoljenih vrijednosti i nema opasnosti za zdravlje”, rekao je Tomislav Tomašević.

“Što se tiče daljnjeg odlaganja otpada, bilo je krivih informacija da se odlagalo noćas. Sukladno zapisniku Državnog inspektorata puni kamioni su jutros ispražnjeni na dio plohe na kojem ne postoji zabrana odlaganja. Kamioni se danas koriste za papir i plastiku jer se to jučer nije moglo provesti”, dodao je.

“Odlažemo otpad prema preporukama”

O sigurnosti radnika govorio je šef Čistoće Davor Vić: “Ploha na koji je danas došao otpad, od jučer je kroz zapisnik Inspektorata proglašena da se na njoj može raditi. Usto radimo plato na koji će se moći odlagati miješani otpad. Sve što smo mogli, poduzeli smo u skladu s preporukama. Nikad nismo imali zabranu da se tamo odlaže otpad. Jučer smo tu odluku sami donijeli.”

Policija na Jakuševcu, objavljeni podaci o kvaliteti zraka u Zagrebu Oglasio se Državni inspektorat o odronu na Jakuševcu

“S radnicima dijelim rizik, bio sam jutros s njima. Dogovorili smo se poduzeti sve sigurnosne mjere, a apsolutne sigurnosti kao u bilo čemu nema. Prema preporukama Inspektorata ploha na kojoj se odlaže, sigurna je”, dodao je.

“Zapisnik od jučer koji je predočen javnosti, inspektor je uočio biootpad na plohi i dao nalog da se makne”, rekao je odgovarajući na pitanje o pronalasku biootpada.

“Jučer smo tražili sastanak sa sve četiri privatne tvrtke koje imaju ugovor”, rekao je Tomašević i dodao: “Privatne tvrtke upravljaju održavanjem Jakuševca, to je naslijeđeno i postoji već 20 godina. Javna nabava je bila i u našem mandatu, javio se samo jedan konzorcij, ista tvrtka koja je tamo već 20 godina. To je kompleksna građevina koja se gradi, mi nismo mijenjali ni projekt ni građevinsku dozvolu. Istraga će utvrditi odgovornost, bitno je da se to ne ponovi.”

“Radnik je stradao, teško je ozlijeđen i tu nema kompromisa kako je do toga došlo”, istaknuo je. Naglasio je da gradska tvrtka nema kapaciteta za obavljanje posla vezanog uz otpad koji rade privatne tvrtke.

Objašnjavao je ponovno planove: “Sanacija je jedno, zatvaranje Jakuševca drugo. Da bi se zatvorio, treba izgraditi postrojenje za obradu otpada. Prethodna vlast je unajmila tvrtku da napravi studiju kako će postrojenje izgledati da se može financirati iz EU fondova. Nakon razgovora s EK-om i ostalima zaključili smo da jedini model kako je to moguće financirati iz EU fondova jest da sva tri postrojenja budu na jednoj lokaciji, i to u Resniku gdje se nalazi pročišćivač otpadnih voda. Treba nam signal iz Vlade vezano uz lokaciju. Inzistiramo da to riješimo s Vladom, i HDZ je u Skupštini glasao za to.”

“Kvaliteta zraka je loša zbog prometa i grijanja”

O razgovorima sa županom Zagrebačke županije Stjepanom Kožićem rekao da je su više puta pričali o tome i da mu je jasno rekao da ne želi zajedničko odlagalište sa Zagrebačkom županijom.

Holy: Kemikalije na Jakuševcu su mi pojele cipele. Dobrović: Tomašević pokazuje puno neznanja

Govoreći o rokovima vezanim za Jakuševec rekao je da ih očekuju što prije: “Za postrojenje nam trebaju dozvole resornog Ministarstva, trebamo lokalni plan… Okvir definira država i zato tražimo da nas se u tome bar ne opstruira makar sami financirali. Do kraja mandata očekujemo da se usvoji studija i riješi projektna dokumentacija. Zato sam prije skoro godinu dana rekao – čim je bilo jasno da se studija prethodne vlasti ne može financirati iz EU fondova, da se onda neće stići do kraja našeg mandata.”

Na pitanje koliko smeća još stane, rekli su da je teško govoriti o procjenama, posebno jer je ove godine smanjen mješani otpad za 25 posto. “Na tijelu Jakuševca se ne odlaže biootpad”, rekao je Vić.

“Kvaliteta zraka je loša zbog lebdećih čestica čiji je primarni uzrok promet i grijanje, a ne odlagalište. Zato se sve to mjeri”, rekao je Tomašević.

Glomazni otpad na Jakuševcu

O eventualnim prosvjedima mještana Jakuševca rekao je: “Mogu razumjeti da su građani nezadovoljni nakon 20 godina. No, dobar dio njih koji su jučer bili najglasniji, sigurno nisu tako kritizirali bivšeg gradonačelnika, a jako se jučer jedna gospođa protivila zatvaranju farmi svinja čija je vlasnica bila. Dio tih ljudi ima i neke druge motive zašto kritizira, ali ponavljam, jasno mi je da su građani ondje nezadovoljni i imaju pravo. Radimo sve da se Jakuševec čim prije zatvori.”

Mještani Jakuševca zaprijetili Tomaševiću: Izaći ćemo van kao i seljaci – s traktorima!

O eventualnom odlaganju usitnjenog glomaznog otpada na Jakuševcu Davor Vić je rekao: “Proces zbrinjavanja glomaznog otpada je takav da se on drobi, dio se izdvaja koji je koristan. Ono što ostaje, proizvodni je otpad i za to na Jakuševcu imamo dozvolu, i prije je tako bilo.”

Tomašević je također rekao da očekuje da očevid policije čim prije završi.

Komentirajući izjavu premijera da je Grad Zagreb već dobio 26 milijuna eura za zbrinjavanje otpada, ali i da će pomoći opet “jer vole Zagreb”, gradonačelnik je rekao: “Nismo utvrdili za što je dano 26 milijuna eura. Znamo za 26 milijuna kuna, i to je bilo za studiju o kojoj smo govorili. Ako treba, sami ćemo financirati i Resnik, samo da se riješi lokacija.”

