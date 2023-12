Plenković poručio Milanoviću: “Ma doviđenja, ispričaj se prvo”

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a i pritom komentirao prethodnu izjavu Zorana Milanovića, prosvjed svinjogojaca i još neke aktualne teme.

Govoreći o ekstremistima koje je spominjao Zoran Milanović, Andrej Plenković je rekao: “Da se vratimo na stare putove… Što se tiče te opaske, tamo sam bio 19. 12. 2014. Došli smo kao zastupnici susresti se s braniteljima koji su prosvjedovali jer ih tadašnji nadležni ministar Matić nije primao. Za razliku od pustih teza da je oporba na vlasti, a da je HDZ oporba, i sad bi mi bili kao ovi što vode prosvjede u vezi svinjske kuge, još jedna laž. Sa SDP-om se borimo političkim sredstvima. To je velika razlika između njih i nas, pogotovo Milanovića. Docirati mi s kim ću se sastajati, to si on može objesiti mačku o rep.

Objasnili smo kakvi su ovo prosvjednici. Eutanazirano je samo tri posto svinja u Hrvatskoj. Došlo je do smirenja epidemije jer smo poduzeli mjere. Mi razgovaramo sa stvarnim predstavnicima svinjogojaca putem Hrvatske pooljoprivredne komore, i oni dolaze na sastanke. Oni su ministrici Vučković davali ultimatume. To nije ozbiljno, to je lakrdija. Iza tih prosvjeda ne stoji hrvatski seljak, nego nekoliko manjih političkih stranaka koji zahvaljujući toj temi ulažu u vidljivost pred izbore. To je jadno i patetično kad dolaze ljudi koji slavonskog seljaka nisu vidjeli, samo kad su kamere. Kakvu Hrvatsko hoćemo?”

“Ljevica ne postoji na istoku Hrvatske”

Plenković je nabrojao što sve Vlada radi u Slavoniji i za poljoprivredu. “Tko hoće pomoći hrvatskom selu, danas mora biti prvak svijeta u poštivanju mjera. Samo tako se može pomoći. Ako se ne poštuju mjere, imat ćemo problem, duže mjere i veće nezadovoljstvo. Treba se strpjeti još dva tjedna. Apeliram na sve iako mislim da većina shvaća tko se sve ukrcava na taj prosvjed”, rekao je.

Na pitanje rade li DP, Most i Suverenisti sa seljacima isto ono što je HDZ radio u šatoru, rekao je: “Kako je to moguće? Kako to staviti na istu vagu? Mislite li da je prosvjed gdje se ministar branitelja neće sastati s braniteljima isto kao kad se ministrica neće sastati s ljudima koji nisu svinjogojci? Ljevica u ovoj priči ne postoji. Oni na istoku Hrvatske ne postoje. Oni sad u zagrebačkim salonima smišljaju narativ koji će pasti na leđa ili teret HDZ-a. A ovdje imamo skupinu manjih strančica koje nisu napravili ništa za hrvatsko selo…”

“Vidim da je Milanović opet svašta nadrobio…”

Govoreći o HEP-u i aferi Plin za cent, rekao je: “Sve smo odgovorili ovo ljeto oko toga. Imate na videu cijelu sjednicu Sabora i Odbora.” Nije htio odgovarati na pitanja o aferi Plin za cent tvrdeći da je ta afera završena. Potom se vratio na predsjednika Hrvatske:

“Vidim da je Milanović danas opet svašta nadrobio. Milanović govori nekome o mentalnom poremećaju? Mi smo već četiri godine podvrgnuti njegovim poremećajima. SOA postoji da procjenjuje neke sigurnosne ugroze. Jedna od njenih zadaća je vidjeti ima li u Hrvatskoj ljudi s aktivnostima koje bi mogle ugroziti ustavnopravni poredak. On danas ništa nije demantirao, jeste li primjetili? Nismo se našli s čovjekom koji vrijeđa na osobnoj razini? Ma doviđenja, ispričaj se prvo za sve uvrede svima kojima je to govorio kako bi se stvorili eventualni politički pregovori za bilo kakav sastanak. To je apsolutni uvjet i dok toga nema, nema sastanka. Nema ni potrebe da se sastajemo jer se u svim ključnim političkim pitanjima razilazimo. Ima li proruske stavove dvije godine? Ima. Zastupamo li mi stavove podrške Ukrajini? Ima li antinato stavove? Ima. Vrijeđa li visoke predstavnike iz susjedstva s kojima surađujemo? Da. O čemu da razgovaramo?

Što se tiče dvije ekstremističke skupine, njih nisam identificirao ja, nego SOA. Ta izvješća su podnesena svima kojima je trebalo. Poanta onoga što sam rekao jučer da ovaj kvaziprosvjed toliko apsurdan da su se u njega ukrcali i oni koji veze s njim nemaju, a imaju drugu agendu. To su politički prosvjedi, što strančica, što grupacija koje bi mogle nasilnim metodama ugroziti ustavnopravni poredak zemlje.”

“Jakuševec je odgovornost Grada, Tomaševića i Možemo”

Rekao je da se čuo s Tomislavom Tomaševićem.

“Odgovornost za Jakuševec je odgovornost Grada, Tomaševića i Možemo. To je važno znati. Ako Vlada treba pomoći, pomoći će, ali mora se znati odgovornost. Prema informacijama Ministarstva gospodarstva dali smo Zagrebu što nacionalnih, što europskih sredstava skoro 26 milijuna eura za gospodarenje otpadom. Da bi se postigli dogovori, treba se dogovoriti o konceptu. Ako su to mogle sve županije, valjda može i Grad Zagreb. Mi ćemo pomoći jer volimo Zagreb, ali politička odgovornost je na njima”, rekao je Plenković.

