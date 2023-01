Trgovci tvrde da je samo manjem broju proizvoda porasla cijena

Podijeli :

Izvor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Provodi li se Vladin zaključak vezano za neopravdana povećanja cijena i njihovo vraćanje na razine od 31. prosinca, što su utvrdile inspekcije, zašto se ranije nije uvelo crne liste i druge nadzorne mehanizme kojima bi se spriječio lov u mutnom prilikom uvođenja eura?

Hrvoje Bujanović iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za Hrvatski radio je rekao da je Državni inspektorat krenuo vrlo aktivno od 2. siječnja. “Trenutno imamo podatke za 2., 3., i 4. siječnja – to znači 3 dana. Podaci trebaju biti obrađeni s ovom nedjeljom i tijekom dana će javnost biti informirana oko nalaza. Provedeno je blizu 200 nadzora. Imamo određeni broj nepravilnosti, pokazalo se u trgovini na malo i pekarskim proizvodima – kod trgovaca i na vrijeme će biti poduzete aktivnosti vezane uz to. Veći izvještaj će biti tijekom tjedna”, rekao je.

Dodao je da je usko gledano zaokruživanje cijena matematički izračun.

Da se razmišljalo ranije danas bismo već imali crne liste i vidjeli tko što radi Je li četverodnevni radni tjedan izvediv u Hrvatskoj?

“Iskustvo je pokazalo da kad su ostale članice ulazile, da su imale situaciju oko toga 0,5 posto. Kod nas će se to tek moći izračunati kad se izdvoji samo taj izračun. Ali i on utječe na inflaciju. To je daljnje dolijevanje ulja na vatru”, istaknuo je.

Martin Evačić iz Udruga trgovine HUP-a je rekao da do nekog povećanja cijena nije ni došlo.

“Tvrdimo to od samog početka. Trgovci su samo promijenili valutu koju naplaćuju. Operacija je bila čisto matematička. Duboko sam uvjeren da će inspekcija pokazati da su u samo manjem broju slučajeva dignute cijene. Do eventualnog porasta cijena je moglo doći samo ako je došlo do vraćanja cijena na staro, jer su u vrijeme blagdana neki artikli bili na akciji”, istaknuo je.

Kazao je da je iz medija vidio da se radi o povećanje samo nekoliko pojedinih artikala.

“Ne možemo na temelju toga generalizirati. Činjenica je, i to nitko ne dvoji, da su cijene u 2022. rasle 15 do 20 posto. U samom prijelazu sigurno nisu rasle”, istaknuo je.

