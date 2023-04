Tržnice preplavile “vrgoračke” jagode po brutalnoj cijeni: “Ma nije ni domaća”

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Tržnice preplavile "vrgoračke" jagode po 8 eura, a proizvođači tvrde da ih 99 posto nije domaće, piše u subotu Večernji list.

“Ma kakva vrgoračka jagoda? Ona se u nas tek stidljivo počela brati i uvjeren sam da čak 99% toga što se na tržnicama i u trgovinama prodaje pod vrgoračku uopće nije domaća jagoda. A iskreno, i da je prava, ne bih je jeo ni kupio po cijeni po kojoj se prodaje sada, iako sam proizvođač”, prenosi Večernji list riječi predsjednika Udruge Vrgoračka jagoda Milana Franića.

On kaže da berba jagoda u Vrgorcu počinje tek za 10-ak dana i da ne zna što se to prodaje na tržnicama.

Nose li pridjev vrgoračkih, jagode na tržnicama koštaju i 7-8 eura za kilogram, u Rovinju 10, dok se grčke, primjerice, nađu i za samo 4 eura po kilogramu, odnosno mjerica za 2 eura, a u trgovačkim lancima na akciji i za 1,69 eura.

Ovo je nabolji način da operete jagode Sezonska lista voća i povrća: Kada što treba kupovati?

“Siguran sam da su u vrgoračkom kraju dosad ubrane minijaturne količine, možda najviše 1000 kilograma, od kojih je nešto završilo i u Zagrebu, i sad ih domaći lovci u mutnom koriste da na dvije kupljene kašete prodaju njih sto”, napominje Franić i objašnjava da bi vrgoračka jagoda na posudici trebala imati logo Vrgoračka jagoda. Posudica će ove godine biti bijela i tek idućeg tjedna stiže isporuka iz Italije.

Na vrgoračkim poljima ove će se godine ubrati 500-600 tona jagoda, otprilike 20 posto manje nego u godinama kad na vrgoračkim OPG-ovima nisu muku mučili s radnom snagom i visokim troškovima proizvodnje.

“Trenutačno u polju možemo dobiti 3,50 do 4 eura za kilogram pa tko uzima razliku, zaključite sami. Jedna košarica (pola kilograma) ne bi smjela u startu u maloprodaji koštati više od 2,50 do 3 eura, a kilogram 5 eura, no kad se počnu brati veće količine, maksimalno 4 eura (30 kn/ kg), s obzirom na to da su trgovački centri već krenuli s dampinškim cijenama grčke i španjolske, koja nešto specijalno ni ne zaostaje za našom”, kaže Franić.

Iz Državnog inspektorata odgovaraju kako proteklih dana otkako su na tržište stigle prve količine domaćih jagoda nije bilo utvrđenih nepravilnosti u smislu lažnog deklariranja jagoda oznakom “vrgoračka” ili “neretvanska”, piše novinarka Večernjeg lista Jolanda Rak Šajn.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Cijene dvostruko niže nego u Zagrebu: U ovom gradu mladi sve više traže dom Liječnik iz Niša poslao poruku hrvatskim liječnicima