Sudac Turudić: Dragan Kovačević mi nikad nije kupio odijelo…

Izvor: Sandra Simunovic/PIXSELL

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić kazao je da je s Draganom Kovačevićem u životu izmjenio 20 ili 30 SMS-ova i da bi se vidjeli jednom ili dva puta godišnje i to uvijek u širem društvu.

Turudić tvrdi da mu Kovačević nikada nije kupio odijelo. “Nije. Nije mi nikad kupovao odijela. U toj trgovini nisam kupovao odijela ni ja sam. Bio sam tamo i kupovao sam, ali su najviše bile košulje u pitanju. Išao sam tamo, najčešće sa svojim sinom.”

“I kad bi došao, izabrao bi robu i platio bih odmah. Tamo je bio i voditelj trgovine, koji se tamo spominje po medijima. I uvijek su bile jedna ili dvije prodavačice”, dodao je Turudić u razgovoru za RTL.

Podsjetimo, USKOK je pokrenuo novu istragu protiv bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića kojeg sumnjiči da je od poduzetnika Kreše Peteka uzimao novac u zamjenu za namještanje poslova u Janafu, a Peteka da je Kovačeviću i njegovoj obitelji te prijateljima kupovao odjeću.

Nova istraga protiv Kovačevića: Za pogodovanje kupovali odjeću njemu i obitelji

Kaže da ne zna kako se našao u ovoj priči i da ga USKOK nije zvao na razgovor.

“Mene nisu zvali, a mislim da bi to bilo neko elementarno fer postupanje. Da me pozovu da im ja kažem. Ja nikada od Dragana Kovačevića nisam dobio nikakvo odijelo, nikakav poklon. To uopće nije bila opcija”, tvrdi sudac Turudić.

Osvrnuo se i na svoj odnos s Kovačevićem. “Bio sam u tom klubu, kao što su bili i predsjednici Mesić, Milanović. Zadnji put sam u tom klubu bio na Staru godinu 2019. i to ne na poziv Dragana Kovačevića kojeg poznam.”

Dodaje da su on i Kovačević samo poznanici a ne prijatelji. “Ja sam u životu s njim izmijenio 20, 30 SMS poruka.”

