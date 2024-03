U Jadranu pronađena rijetka riba: “Div među ribama”

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo priopćili su da su tijekom protekle zime dobili informacije o pronalasku čak četiri primjerka ribe pojas.

“Riba pojas je div među ribama, najduža koštunjava riba na svijetu, može doseći dužinu od osam metara, a prema nekim izvorima naraste i značajno više. Možemo je pronaći u svim svjetskim morima, pa i u Jadranu. Bez obzira na veličinu, zanimljivost je da su susreti s ovom vrstom ribe izuzetno rijetki. To najbolje ocrtava činjenica da je ova riba, prije novijih nalaza, u Jadranu zabilježena samo tri puta, što znači da smo u proteklih nekoliko mjeseci više nego udvostručili broj poznatih nalaza.

“Pronalazak velikog broja primjeraka neobičan”

Pronalazak relativno velikog broja primjeraka zaista je neobičan; u cijelom Sredozemlju do sada je zabilježeno tek 60-ak susreta sa ovom vrstom, i to najviše u njegovom zapadnom dijelu .Riba pojas život provodi u vodenom stupcu gdje se hrani planktonskim organizmima, manjim ribama te glavonošcima. Uglavnom to čini pasivno “lebdeći” u okomitom položaju.

Zbog takvog načina života ovu ribu je teško uočiti ronjenjem, te nema ribolovnih alata kojima se lako može uloviti. Zato su najčešći susreti s njom kada se iz nekog razloga nasuče na obalu. Čak tri nedavno pronađene jedinke nađene su na obali, dok je jedna jedinka u stadiju tranzicijske ličinke snimljena živa. Sredozemni nalazi, kao i naši jadranski, nisu bile ribe blizu svoje maksimalne dužine”, naveli su iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

