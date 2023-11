Umirovljenici uzvraćaju umirovljenicima: “Oni samo žele štrajkati i podići mirovine. Nije sve u mirovinama”

Podijeli :

Neva Žganec/PIXSELL

U srijedu se priopćenjem oglasila politička platforma Umirovljenici zajedno tvrdeći da su zbog svoje inicijative za suzbijanje rastućeg siromaštva umirovljenika pod "združenim napadom vladinih pudlica i poltrona".

U svome priopćenju su pod “pudlicama i poltronima” mislili na predstavnike Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), Matice umirovljenika Hrvatske (MUH) i Hrvatske stranke umirovljenika (HSU), a spomenuli su i nezavisnog saborskog zastupnika, bivšeg člana HSU-a Silvana Hrelju.

“SUH, MUH i HSU tako uz jaku podršku nekih ‘medija i stručnjaka’ za mirovinski sustav pokušavaju uvjeriti javnost, posebno umirovljenike, da je prijedlog Platforme Umirovljenici zajedno kojim se traži ponovni izračun mirovina na bazi 75-80 posto neto plaće u posljednjih ili najboljih 10 godina uz ukidanje penalizacije sa navršenih 65 godina života uz AVM od 18,5 eura što za puni radni staž od 41 godine daje najmanju mirovinu od 750 eura nerealan, neostvariv, nejasan, megalomanski, populistički i što sve ne”, poručiili su Umirovljenici zajedno, odnosno Milivoj Špika i Lazar Grujić koji su potpisali priopćenje.

“Zbunjuju javnost i zagađuju medijski prostor”

Upitali smo prozvane što misle o prozivci “kolega” iz platforme Umirovljenici zajedno.

“To nije platforma, to su dva čovjeka, bivša člana HSU-a koji na sve načine žele oblatiti našu stranku. To je sve lažno i nabildano i mi se njima ne zamaramo. Ne čitamo njihove pamflete, ne pratimo ih pa ne možemo ni komentirati to što objavljuju. Pamfletima se ne bavimo i ne možemo to komentirati. Zbunjuju javnost i zagađuju medijski prostor”, kazao je glasnogovornik Hrvatske stranke umirovljenika Žarko Delač.

“Oni samo žele štrajkati i podići mirovine, a mi kažemo da nije sve u mirovinama jer umirovljenike ne brinu samo materijalni problemi, nego i problemi mobilnosti, osamljenosti… Mi smo obiteljske mirovine ‘ganjali’ više od 10 godina dok se to nije usvojilo”, dodao je glasnogovornik HSU-a.

“Ako sam i pudlica, bar znam što sam napravila”

Slično je rekao i prozvani saborski zastupnik Silvano Hrelja.

“Ti njihovi uradci nisu vezani ni uz realne mogućnosti ni uz mogućnosti proračuna. Te njihove zahtjeve u ovom je trenutku nemoguće realizirati jer bi značili povećanje mirovinskog budžeta za 3,5 do 4 milijarde eura, a to nijedna proračun ne može izdržati. To je njihov popis želja koji nije vrijedan komentara. Najlakše je kontaminirati medijski prostor kojekakvim željama. Bilo bi ispod razine dostojanstva jednog saborskog zastupnika da reagiram na takvu nepodnošljivu lakoću populizma”, kazao nam je Hrelja.

Višnja Fortuna predsjednica također “prozvane” Matice umirovljenika Hrvatske odrješito nam je kazala da za nju platforma Umirovljenici zajedno “više ne postoji”.

“Oni nikome ne rade dobro. Ne želim reći ni jednu riječ o njima. Ako moram biti pudlica, bit ću pudlica, ali bar znam što sam učinila za umirovljenike u ime Matice”, kazala je.

“Nemam osjećaj da znaju što su prioriteti”

Nešto više riječi na prozivku Umirovljenika zajedno potrošila je Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika.

“Taj izraz – pudlice – već su i prije upotrebljavali. Imaju siromašan rječnik, moram reći. Mi smo udruga koja postoji od 1992. godine i vjerujte mi da je zahtjev za ukidanjem penalizacije bio naš. To nema veze s njima. U početku smo se njikma iz Umirovljenika zajedno dva-tri puta sastali i razgovarali o tome da jedni druge podržimo u programskim zahtjevima. No, nas ne zanimaju saborske fotelje, udruga smo, a ne politička stranka. Nakon što smo im predočili naše programe, oni su počeli solitrati. Svakih pet dana išli su s nekim novim zahtjevom. Nisam imala osjećaj da oni znaju što su umirovljenički prioriteti, što je minimalna mirovina, usklađivanje mirovina, ukidanje penalizacije s obzirom na privatizaciju provedenu u Hrvatskoj. Kada smo se razišli, počeli su nas napadati. Nevjerojatno je na što troše energiju”, rekla je predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

