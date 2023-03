Umjetna inteligencija u znanosti: “Ne možete to koristiti bez zrnca soli”

Podijeli :

N1

Gošće Novog dana bile su molekularna biologinja Inga Patarčić iz Max Delbrück Centra za molekularnu medicinu (MDC) u Berlinu i Ana Babić Perhoč iz Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S Mašenkom Vukadinović razgovarale su o projektu "Znanost u prolazu", ali i drugim projektima na kojima rade.

Babić Perhoč govorila je o liječenju Alzheimerove bolesti, za koju još uvijek nema lijeka, ali postoje terapije koje privremeno usporavaju bolest, ali, prema njenima riječima, to je sve vrlo ograničeno i zbog toga je nužno da se ta bolest dalje istražuje. “Moj tim i ja pokušavamo doći do nekih odgovora”, kaže. Prema njenim riječima, razvoj lijekova ide u vrlo sporim fazama, koje traju deset i više godina. “Sve treba provjeriti in vitro pa in vivo, na laboratorijskim životinjama i tek kad to sve da neke pozitivne rezultate može se pristupiti ispitivanju na ljudima. Za to su potrebne godine, izdašna financijska sredstva, ali i ljudstvo”, kaže.

Patarčić kaže kako je znanost u trenutno u trendu “otvaranja”, odnosno, sada je trenutak kada se inzistira na otvaranju podataka. “Postoji i trend koji se bavi time kako podijeliti podatke bez otkrivanja identiteta”, kaže ona.

ChatGPT: Što je, kako se koristi i može li ovaj AI program – biti opasan?

Govoreći o umjetnost inteligenciji, Patarčić kaže kako već koristi ChatGPT u radu. “Ne možete to koristiti bez zrnca soli i znanja, ali ako ga korisite sa znanjem, može ubrzati proces rada”, objašnjava ona.

Babić Perhoč je našoj Mašenki Vukadinović ispričala i kako je postala doktorand zahvaljujući Hrvatskoj zakladi za razvoj znanosti te kako sada vodi projekt koji financira jedna privatna farmaceutska kompanija. “Imala sam sreće da sam okružena ambiocioznim ljudima koji su poticali moje znanstveno razmišljanje, što smo zajedno došli do ideja i za njih dobili financiranje”, govori Babić Perhoč.

Patarčić je ipak odlučila karijeru graditi vani, njeno područje u našoj zemlji još nije razvijeno, ali ona smatra da će za nekoliko godina morati doći do razvoja ovog polja. Institucija u kojoj trenutno radi financijski je snažnija od hrvatskih instituta, u nju dolaze raditi ljudi iz cijelog svijeta, a ona kaže kako je izuzetno zanimljivo raditi u takvom okruženju. Sve više se pazi na radno vrijeme, a zaposlenicima se omogućava mnogo stvari, između ostalog, kaže, imaju i mogućnost uzeti slobodnu godinu kako bi radili na vlastitom usavršavanju.

Znanost u prolazu

Patarčić je jedna od inicijatora projekta “Znanost u prolazu” koji će se i danas od 11 sati održati na Cvjetnom trgu u Zagrebu.

“Osvježavajuće iskustvo”, govori Babić Perhoč.

Patarčić kaže kako se Hrvatska može pohvaliti time da u znanosti ima gotovo polovicu žena, ali upozorava na činjenicu da ih je još uvijek manje na rukovodećim pozicijama. Kompleksni su razlozi za to, ali ona se nada promjeni, barem kada na te pozicije počnu dolaziti mlađe generacije.

Babić Perhoč ističe važnost administrativnog aspekta projekata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram