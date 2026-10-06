PRIMANJE MITA
USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta
Uskok je podigao optužnicu protiv bivšeg čelnika Hrvatskih cesta (HC) Josipa Škorića zbog sumnje da je namještao poslove svom rođaku, direktoru Osijek Koteksa i direktorici još jedne tvrtke, koji su mu zauzvrat platili automobil, odjeću, proslavu i radove na kući u vrijednosti 130.000 eura.
Prema optužnici, Josip Škorić je od lipnja 2022. do kraja svibnja 2024. u Zagrebu i Osijeku, kao predsjednik uprave Hrvatskih cesta, postigao koruptivni dogovor s direktorice tvrtke Structivo Sandom Bajtl, s kojom je bio osobno povezan, kao i sa Zoranom Škorićem.
Dogovoreno je da će njih dvoje davati Josipu Škoriću mito, odnosno 'materijalne nagrade' na način koji on odredi, kao protuuslugu za sklapanje ugovora o izvođenju radova između Hrvatskih cesta i Osijek Koteksa koji bi kao podizvođača angažirao Structivo.
Prema pisanju medija, radilo se o poslovima rekonstrukcije državne ceste 51 od Baćinog Dola do Rešetara te postavljanju bukobrana na osječkoj obilaznici vrijednima oko 10 milijuna eura.
Sukladno dogovoru, Josip Škorić je u više otvorenih postupaka javne nabave u kojima je osječka tvrtka bila jedan od ponuditelja koristio ovlasti predsjednika uprave kako bi se postupci brže proveli i zaključili.
Tako je od podređenih zaposlenika tražio žurno okončanje postupka javne nabave za rekonstrukciju državne ceste, znajući da su za radove zainteresirani osječka tvrtka i Structivo.
Nakon provedenog postupka potpisao je odluku o odabiru osječke tvrtke te ugovor o izvođenju radova, a Zoran Škorić je za pojedine poslove, prema prethodnom dogovoru, kao podugovaratelja angažirao Structivo.
U postupku javne nabave za radove na obilaznici Bajt i Zoran Škorić dogovorili su da ponudu podnese Osijek Koteks, koji bi potom kao podizvođača angažirala Structivo i prepustila mu gotovo sve radove, jer Structivo nije imao reference potrebne za ispunjenje uvjeta natječaja Hrvatskih cesta.
Josip Škorić je potom, u dogovoru i na traženje Bajt, ishodio promjenu i prilagodbu uvjeta izvođenja i plaćanja radova mogućnostima i poslovnim potrebama Structiva kako bi ta tvrtka mogla biti angažirana kao podizvođač.
Škorć i u srpnju optužen zbog korupcije u Hrvatskim cestama
Nakon postupka potpisao je odluku o odabiru kojom je posao dodijeljen Osijek Koteksu te, bez suglasnosti nadzornog odbora, ugovor o izvođenju radova, a Zoran Škorić ponovno je kao podugovaratelja angažirao Structivo.
Josipa Škorić Uskok tereti i da je u postupcima javne nabave za izgradnju brze ceste i obilaznice potpisao odluke o odabiru ponuda Osijek Koteksa, iako su njezine ponude u oba postupka bile znatno veće od procijenjene vrijednosti nabave.
U zamjenu za sklapanje tih poslova Bajt je Josipu Škoriću platila izradu odjevnih predmeta po mjeri i troškove proslave koju je organizirao u restoranu te financirala dio građevinskih radova na obnovi njegove obiteljske kuće.
Zoran Škorić mu je nabavio automobil i dodatnu opremu, čime se Škorić, po procjeni Uskoka, nepripadno okoristio za gotovo 130.000 eura.
Krajem srpnja Uskok je podigao optužnicu protiv Škorića i još trojice osumnjičenih i zbog pogodovanja u provedbi javnih natječaja za radove na održavanju prometnica.
Uz Škorića Uskokovom optužnicom u tom su slučaju obuhvaćeni i direktor Sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvijo Čamber, umirovljeni profesor zagrebačkog Prometnog fakulteta Anđelko Ščukanec te pročelnik Zavoda za prometnu signalizaciju Darko Babić.
Optužena je i Ščukančeva tvrtka Chemosignal, a tužiteljstvo skupinu tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
U oba slučaja Škorić je bio uhićen te je neko vrijeme proveo u istražnom zatvoru. Pritom je formalno koristio godišnji odmor u Hrvatskim cestama gdje je nakon ostavke na dužnost predsjednika uprave nastavio raditi kao savjetnik. Nakon prvog uhićenja u rujnu 2024. suspendirano mu je članstvo u HDZ-u.
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