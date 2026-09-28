USKOK podigao optužnicu zbog pogodovanja u Novoj Gradišci: Lažirali datume zbog terase

U optužnici se navodi da je Matijević nakon prihvata ponude Ljiljane Soch sa zakupninom od 3050 eura, suprotno uvjetima iz javnog poziva o početnoj cijeni zakupa od 3000 eura, sklopila ugovor o zakupu sa zakupninom od 2000 eura te potom odgađala ispostavu pripadajućeg računa.