USKOK podignuo optužnicu protiv narkoskupine, među okrivljenima i vukovarska odvjetnica

Josip Mikacic/PIXSELL

Uskok je u srijedu podigao optužnicu zbog preprodaje 54 kilograma marihuane i 2,5 kilograma kokaina protiv devetero hrvatskih i jednog slovenskog državljanina, a među njima je i vukovarska odvjetnica koja je navodno dogovarala nabavu droge i zastupala suokrivljenike u slučaju njihovog uhićenja.

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Prema optužnici, dvojica prvookrivljenih su od kraja 2024. do ožujka 2026. organizirala nabavu, proizvodnju i prodaju većih količina konoplje, hašiša, kokaina i amfetamina u Hrvatskoj i Sloveniji.

Ostali su, prema svojim ulogama, drogu preuzimali, skladištili, prevozili i preprodavali, a jedan je okrivljenik drogu dopremao iz Slovenije u Vukovar.

U improviziranom laboratoriju proizvedeno je najmanje dva kilograma amfetamina, dok je skupina ukupno nabavila i preprodala najmanje 54 kilograma konoplje i 2,5 kilograma kokaina. Od prodaje su, prema Uskokovim tvrdnjama, ostvarili najmanje 700.000 eura nepripadne koristi.

Okrivljenu odvjetnicu Mariju Cindrić Bojmić terete da je uspostavljala kontakte s nepoznatim krijumčarima konoplje iz Zagreba te dogovarala nabavu najmanje 10 kilograma te droge radi daljnje preprodaje.

Također prema uputi organizatora skupine zastupala je uhićene članove i kupce droge te im prenosila njegove upute o načinu iskazivanja, a potom ga izvještavala o njihovim iskazima.

Uskok četvero okrivljenih tereti i za pranje novca. Sumnja se da su od 2023. do ožujka 2026. najmanje 156.100 eura zarađenih drogom pokušali prikazati kao novac zakonitog podrijetla, ulažući ga u poslovanje te kupujući pokretnine i nekretnine.

Uz odvjetnicu Mariju Cindrić Bojmić, koja je u postupku protiv bivšeg vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića zbog lažiranja okolnosti njegove prometne nesreće branila drugookrivljenu Nikolinu Meseljević, optužnicom je, kako se doznaje, obuhvaćen i Dorijan Soldo, sin predsjednice vukovarskog Općinskog suda Branke Soldo.