Ustavni sud neće pomoći oporbi oko zakona o izbornim jedinicama. Evo i zašto

U HDZ-u nisu bili nimalo impresionirani apelima oporbe i profesora ustavnog prava da se formira stručna skupina koja bi izradila prijedlog zakona o izbornim jedinicama. Jednostavno su ih zanemarili i izborne jedinice će izgledati kako su ih u HDZ-u zamislili.

“Oporba radi pritisak, htjela bi da se donese sustav kakav njima odgovara”, izjavio je jučer predsjednik Sabora Gordan Jandroković, implicirajući da će, naravno, biti kako HDZ-u odgovara. Zastupnicima opozicije preostalo je da amandmanima na ovaj prijedlog pokušaju neke općine ili gradove premjestiti iz jedne u drugu jedinicu, ali s obzirom na to da su u HDZ-u sve već precizno matematički posložili, teško je očekivati da će pristati na bilo kakve krupnije promjene.

Druga mogućnost oporbe, obraćanje Ustavnom sudu, također je samo teoretske naravi. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović kaže kako Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost s Ustavom samo zakona koji je na snazi u trenutku odlučivanja, piše Novi list.

Grbin ima drugačije mišljenje

Dakle, Ustavni sud neće ni na koji način intervenirati u proceduru donošenja zakona o izbornim jedinicama. Budući da će zakon o izbornim jedinicama proći u Saboru kroz dva čitanja, jasno je da će na snagu stupiti tek krajem rujna. To znači da Ustavni sud ustavnost tog zakona ne bi mogao ocjenjivati prije listopada ili čak studenoga, samo sedam, osam ili još manje mjeseci do parlamentarnih izbora.

“Izborne jedinice trebaju biti zemljopisno kompaktne, a ne biti čudnih oblika” “Registar birača je krucijalno pitanje i oporba ima prostora to iskoristiti”

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin je uvjeren da Ustavni zakon o Ustavnom sudu dopušta Ustavnom sudu da “u bilo kojem trenutku podnese izvješće Saboru”. U članku 104. navodi se, naime, da “Ustavni sud prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor”.

“Odbijanje predsjednika Ustavnog suda da razmotri primjenu tog članka i prije nego što je službeno upućen prijedlog zakona, koji, po svemu sudeći ide debelo protiv odluke Ustavnog suda, pokazuje da je Šeparović odluku potpisao tek reda radi i da očito ne namjerava ni prstom mrdnuti da se ono što je Ustavni sud usvojio ostvari u praksi”, rekao je Grbin.

Profesori smatraju da bi Ustavni sud trebao reagirati upozorenjem

“Ustavne suce ne zanima hoće li se ili ne prilikom donošenja zakona o izbornim jedinicama uvažiti njihove preporuke? Stav je profesora ustavnog prava da bi Ustavni sud trebao reagirati upozorenjem, on to može u iznimnim situacijama kada su ugrožene temeljne ustavne vrednote, a ova je takva, pa makar to možda i ne proizlazilo iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Dužnost je Ustavnog suda upozoriti predlagatelja zakona ako ne slijedi njegove smjernice, a ne šutjeti i čekati završetak zakonodavnog postupka. Ne misli valjda netko da nas 11 profesora ništa ne znamo”, smatra Robert Podolnjak.

Kako će izgledati izborne jedinice i što se sve mijenja?

No, ipak svjestan realnosti, već razmišlja što kada idućih tjedana izostane reakcija Ustavnog suda na predloženi zakon.

U opoziciji je, čini se, potpuno splasnuo politički entuzijazam za prikupljanje potpisa za referendum kojim bi se inaugurirao drukčiji zakon o izbornim jedinicama. Predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić, koja je premijeru Andreju Plenkoviću nedavno zaprijetila referendumom ako će nastaviti odbijati osnovati radnu skupinu, jučer to u izjavi u Saboru o ovoj temi nije niti spomenula, piše Novi list.

