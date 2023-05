“Registar birača je krucijalno pitanje i oporba ima prostora to iskoristiti”

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirala ukidanje prireza, registar birača i prekrojavanje izbornih jedinica te same parlamentarne i europske izbore koji će se održati sljedeće godine.

“Ne možemo znati je li potez Andreja Plenkovića šah mat gradonačelnicima velikih gradova iz oporbe. No, da ima političkih implikacija, sigurno ima. Sve vlasti, lokalne, HDZ-ove i opozicijske nisu dovoljno učinile u onom segmentu kojem se opravdano prigovara na državnoj razini, a to je da se efikasnost i rad u jedinicama lokalne samouprave mora adresirati kao gorući problem, zbog previše zaposlenih ljudi zbog čega su plaće male te postoji višak zaposlenih”, rekla je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.



Stručnjakinja navodi da razumije da se oporbeni gradonačelnici bune.

“Prva rečenica koju možete čuti je da je težak put kroz hrvatsku birokraciju. Ovo je pokušaj vladajućih da najavom smanjivanja poreza i doprinosa ulaze u super izbornu godinu, ovo nije velika reforma. Ljudi se samo nadaju poslu u javnim ustanovama i državnom sektoru. To nije dobro niti za državu, niti za građane. Martina Dalić je to rekla dok je bila u saboru te je predstavila model analize rada u javnom sektoru. Od toga se ništa do sada nije dogodilo. Slažem se s oporbom da ovo nije prava reforma”, rekla je Mamić pa je dodala: “U javnom sektoru morate imati ekstremne prekršaje da bi vas se moglo otpustiti. Hrvatska je pretjerano centralizirana država, no decentralizacija nije pitanje prireza nego je puno dublji problem”.

Ona navodi da manje od 40 posto građana misli da su vladajući “good guys” i da se radi o stvarnom povećanju plaća.

“Kad je premijer popustio liječnicima, bilo je logično da slijedi nastavak. Medicinsko osoblje je trebalo ići u istom paketu. Višak prihoda bi trebalo iskoristiti za restrukturiranje, za zakon o plaćama javnih službenika i kao priliku da se napravi jedna stvarna ozbiljna reforma te da se odvoje oni koji rade od onih koji ne rade. Sad će radnici i u privatnom sektoru htjeti veće plače, a u privatnom sektoru nema višaka. Sitne kozmetičke izmjene neće nešto bitno doprinijeti HDZ-u”, kazala je.

Ankica Mamić kaže kako je Ustavni sud trebao biti asertivniji tjerajući vladu da se pokrenu izmjene zakona. Taj su posao traljavo obavili. Imamo ogroman nesrazmjer u registru birača. On je krucijalno političko pitanje i tu oporba ima prostora koji treba iskoristiti””, rekla je pa je dodala: “Kod nas se uvijek propitkuje koliko političari provode vremena u Saboru. Po meni to nije ključno, oni bi trebali puno vrmena provoditi u svojim izbornim jedinicama”.

Za kraj zaključuje: “Bilo bi pametno organizirati parlamentarne izbore kad i europske kao bismo smanjili troškove, a time bi se povećala i izlaznost koja je niska”.

