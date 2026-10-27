Ustavni sud u blokadi: Troje sudaca ni ne dolazi na posao

Do prijepora je došlo još u svibnju, kad je dogovoreno da će se sastavljati vijeća dok je sastav Ustavnog suda krnji. Četvero sudaca je ustvrdilo da je ta odluka javno objavljena, o čemu se, pak, nisu dogovorili, bez obzira na to što su dvije zapisničarke stavile svoje potpise na zapisnik i što je još pet sudaca potvrdilo njegovu vjerodostojnost.