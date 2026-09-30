SDP predlaže Selanca i Horvat Vuković za nove suce Ustavnog suda

"Nakon tog postupka i analize provedene u stranci, zaključili smo da su Goran Selanec i Ana Horvat Vuković kandidati koji zaslužuju biti ustavni suci i podržat ćemo ih”, najavio je. SDP-ov izbor je pao na to dvoje kandidata zbog odgovora koje su ponudili na saslušanjima, pri čemu su pokazali ogromno znanje o Ustavu, a i integritet onoga što su ranije radili daje sigurnost da će dužnost ustavnog suca obnašati profesionalno, dok će njihova osobna stajališta biti više sa strane, pojasnio je. Istaknuo je da je bitno da poštuju Ustav i integritet cijelog društva.