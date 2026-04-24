Rasplet ili poništavanje natječaja? I dalje bez dogovora o sucima Ustavnog suda

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da HDZ i parlamentarna većina čvrsto podržavaju suca Vrhovnog suda Željka Pajalića i odvjetnika Mladena Sučevića za suce Ustavnog suda te poručio da će prihvatiti onoga koga će oporba predložiti kako bi Ustavni sud bio kompletan, ako oporba prihvati njihove kandidate. Također, ponovio je kako HDZ rješenje vidi u tome da se u paketu izaberu tri suca Ustavnog suda i predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda.