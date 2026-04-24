Rasplet ili poništavanje natječaja? I dalje bez dogovora o sucima Ustavnog suda

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u petak bi trebao utvrditi kandidate za izbor troje sudaca Ustavnog suda, no o njima vladajući i oporba nisu postigli dogovor, dok će se na plenarnoj sjednici raspravljati o tri zakona vezana uz radnike profesionalno izložene azbestu.
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da HDZ i parlamentarna većina čvrsto podržavaju suca Vrhovnog suda Željka Pajalića i odvjetnika Mladena Sučevića za suce Ustavnog suda te poručio da će prihvatiti onoga koga će oporba predložiti kako bi Ustavni sud bio kompletan, ako oporba prihvati njihove kandidate. Također, ponovio je kako HDZ rješenje vidi u tome da se u paketu izaberu tri suca Ustavnog suda i predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda.
No, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić isti dan poručio je da SDP neće pristati na "ucjene i javno licitiranje imenima" kandidata za ustavne suce. Naveo je i da je "nulti korak" razdvajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda od izbora tri suca Ustavnog suda.
Lijeva oporba poručila je da na Odboru neće glasati za HDZ-ov prijedlog, a Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdila je kako je jasno da je premijer Andrej Plenković odlučio poništiti natječaj.
Ustavni sud RH radi u krnjem sastavu, s deset sudaca, s obzirom na to da je u nedjelju 12. travnja istekao produljeni šestomjesečni mandat bivšem predsjedniku te institucije Miroslavu Šeparoviću, te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu, a Sabor u međuvremenu, zbog političkih sukoba, nije izabrao tri nova suca.
Osmogodišnji mandat istekao im je 12. listopada prošle godine, a kako do tog datuma nisu izabrani, mandat im je po sili zakona produljen za još šest mjeseci.
