HDZ: SDP ponovno potvrđuje da ne želi izbor ustavnih sudaca

„Nakon konferencije za novinare Saše Đujića i Tončija Restovića postavio sam si pitanje rade li o glavi predsjedniku SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću, koji je još u travnju izjavio 'da bi ga bilo sram da javno licitira imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud jer smatram da takvo izlaganje u javnoj areni može ugroziti njihove šanse u postupku izbora i da ih se na taj način želi eliminirati'. Naglasio je da se o imenima ne govori javno u fazi pregovora te da takvu praksu ne koristi niti će je koristiti”, komentirao je Ivan Malenica SDP-ovo iznošenje imena kandidata koje će podržati za nove suce Ustavnog suda.