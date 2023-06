Uzinić: Da bi zaštitila svoj ugled, Crkva je štitila one koji su činili zlo

Podijeli :

Mate Uzinić/Pixsell

Danas je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva gostovao riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je nedavno u više navrata istupio u javnosti zbog slučajeva svećeničke pedofilije u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj.

Uzinića se smatra jednim od liberalnijih biskupa u Hrvatskoj, koji kritički progovara o Crkvi kad se govori o slučajevima pedofilije među svećenicima.

Na početku emisije voditelj je pitao riječkog nadbiskupa Matu Uzinića kad je prvi put čuo za seksualna zlostavljanja maloljetnika u Crkvi. “Prvi put sam čuo za to kad se počelo govoriti o slučajevima u Americi, Crkva se tada počela otvarati”, rekao je Uzinić dodavši da je u početku bio skeptičan i kako mu je bilo teško povjerovati da bi netko tako mogao zloupotrijebiti svećeničku službu, piše HRT.

Pedofilija u španjolskoj Crkvi: Naši članovi zlostavljali su 927 maloljetnika Matić: Pedofilija se najviše može zateći u crkvenim krugovima

“Glasine sam čuo i prije nego što sam došao u Riječku nadbiskupiju, one su kružile među nama u Crkvi. Nisam znao konkretne podatke prije nego što sam preuzeo Riječku nadbiskupiju, kad sam dobio sve dokumente koji su bili u tajnom arhivu”, rekao je Uzinić.

“Bilo je šokantno”

“Kad sam u ovom prvom slučaju pročitao priznanje osobe koja je bila optužena, da se to događalo djeci od 6 do 13 godina… Način na koji on to opisuje, to je zaista šokantno. Bilo me sram dok sam čitao te stvari. Znao sam da imam dužnost obavijestiti Svetu Stolicu i da moram obavijestiti javnost o tome”, rekao je.

Stanković ga je potom pitao kako komentira to što se ljudi pitaju kako bog dozvoljava takve stvari.

“Ja to ne mogu razumjeti. Bog nam je dao slobodu i ne može nas ograničiti kao slobodna bića. Stvorio nas je s mogućnošću da možemo birati zlo. Nije mi jasno kako netko može govoriti da služi bogu i onda raditi takve stvari. Isus je toga bio svjestan. Ima jedna rečenica koja objašnjava ovo što se događa: ‘Onaj tko sablazni jednog od najmanjih, bilo bi mu najbolje da sveže mlinski kamen i baci se u more'”, rekao je Uzinić.

“Ti ljudi su trebali služiti bogu i braniti i štititi tu djecu, a oni su iskoristili tu djecu da bi zadovoljili svoju pohotu”, rekao je Uzinić. “Želeći štititi instituciju i one koji su predstavnici te institucije zaboravili smo da nismo mi ta institucija nego smo zajednica božjeg naroda u kojoj prednost imaju oni koji su mali. Velika kriza Crkve je to što je Crkva, želeći štititi sve, štitila one koji su činili zlo”, rekao je, pa komentirao svoje suze na press konferenciji o slučajevima pedofilije u Crkvi.

“Plakao sam jer sam izgubio kontrolu, a to nije dobro”

“Mislim da nije problem to što sam plakao, nego što sam izgubio kontrolu nad svojim osjećajima. Zato sam rekao da bih volio da nisam zaplakao, nije dobro kad netko izgubi kontrolu i kad ga preplave osjećaji i kad mora grcati u suzama. Možda je to terapeutski dobro, ali meni je pred drugima to učinilo neugodu. Ne radi se o nekom muškoj ideji da muškarci ne plaču. Žao mi je što neki kažu da je to gluma jer nije bila gluma”, rekao je Uzinić, pa komentirao činjenicu da je presicu o pedofiliji održao tek nakon što su u njima izašli tekstovi u Nacionalu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.