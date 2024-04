Grbin: “Pozivam sve stranke da to kažu. Na nama je povijesna prilika”

Podijeli :

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin danas je u pratnji kandidatkinja i kandidata predao listu za Europski parlament.

Nakon predstavljanja kandidata, Grbin se osvrnuo na post-izborne pregovore.

“Ovi izbori su pokazali da 2/3 građana želi promjenu. Na strankama koje su dobile povjerenje je hoće li poštovati ono što su govorile prije izbra. SDP je tu bio potpuno jasan. U ovom je trenutku važno što prije konstituirati Sabor kako bi se uveo nadzor nad radom vlade i kako bi spriječili ovu tehničku vladu da donosi uredbe sa zakonskom snagom”, rekao je.

“Konstituiranjem Sabora možemo napraviti ono što smo svi govorili prije izbora, kao što je micanje Turudića iz DORH-a, promijeniti lex AP za što smo se svi zalagali i slično. Zato pozivam sve stranke da to kažu. Na nama je povijesna prilika da Hrvatsku mijenjamo na bolje. Nakon konstituiranja Sabora možemo sjesti i naći neki modalitet za sastavljanje vlade”, dodao je.

Na pitanje s kime je razgovarao odgovorio je da to ne prepričava javno. “Ako pogledate izjave nekih od njih, primjerice Možemo, vidite da oni ovakvu inicijativu prihvate. Ne vidim zašto bi i drugi to prihvatili da ispune ono što su obećavali u kampanji”, naveo je.

“Fotelje nisu predmet razgovora. Niti jedno ime neću govoriti prije nego bude usuglašeno s drugima”, dodao je.

“Prvi korak je vidjeti postoji li spremnost da se to napravi, a onda bi razgovarali tko će preuzeti koju funkciju”, odgovorio je na pitanje tko bi bio predsjednik Sabora.

“Moj prijedlog je upućen svima onima koji su prije izbora govorili da se neke stari u hrvatskoj trebaju promijeniti, kao što je prva svinjarija s Turudićem i da lex AP vraća Hrvatsku godinama unazad. Tu su i pitanja istražnih povjerenstva, financiranje medija, usklađivanje mirovina i slično. Poziv je upućen svima osim jednoj političkoj opciji”, rekao je Grbin.

O planu C nije htio govoriti. “U ovom trenutku je prioritet konstituiranje Sabora kako bi napravili stvari oko kojih nema prijepora. Nakon toga imamo vremena da razgovaramo sa svim modalitetima, a brojne su opcije kao većinska vlada, manjinska vlada, tehnička vlada, HDZ-ova vlada i druge. To su sve opcije, ali ovo je nulta točka”, istaknuo je.

Na izjavu Plenkovića da ne može prihvatiti poraz rekao je da je on premijer na odlasku. “A vidimo i da je na odlasku iz Hrvatske kako pišu neki. Pitao bih ga zašto mu ne smeta kada njegov stranački kolega Donald Tusk u Poljskoj nije bio relativni pobjednik izbora formira vladu i on mu na tome čestita, a kada netko slično pokušava napraviti u Hrvatskoj onda je to rušenje demokracije”, napomenuo je.

Na pitanje hoće li dati ostavku ako ne bude premijer rekao je – neću. “Mi u stranci ionako imamo izbore, a ja ću odlučiti hoću li se na te izbore kandidirati”, dodao je.

