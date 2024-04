Novi zastupnik manjina u Saboru: Pod pritiskom smo

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Pet dana nakon parlamentarnih izbora još na vidiku nema nove Vlade. Armin Hodžić, saborski zastupnik iz redova bošnjačke manjine, ističe da su manjine pod velikim pritiskom.

Armin Hodžić kaže kako su održali klub zastupnika nacionalnih manjina u petak, o čemu su obavijestili javnost.

“Tada je naš dogovor bio da ćemo zajednički nastupati u cijelim ovim pregovorima i dogovorima o sastavljanju parlamentarne većine. Ono što želim naglasiti je, prije svega, odluku o parlamentarnoj većini i njezinim obrisima donose političke stranke s najvećim brojem mandata i na njima je prije svega da dogovore taj okvir da se dogovori tko s kime želi i može. Dakako da je u politici uvijek teže graditi, a puno lakše rušiti.

Novi saborski zastupnik nacionalnih manjina: Zalagat ću se za probleme manjina

Moramo biti odgovorni i ozbiljni jer mislim da su izazovna vremena ne samo ispred Hrvatske, već vidimo da i geopolitička situacija u svijetu nije nimalo dobra. Prema tome, i naše odluke moraju biti utemeljene na zdravom razumu”, kazao je Hodžić za HRT.

Što se tiče podržavanja lijevo-liberalne vlade, kazao je kako bi najprije oko toga trebao biti kontaktiran, a za sada nije.

“U ovom trenutku nije do mene došla nikakva konkretna ponuda te vrste”, kazao je Hodžić.

“Manjine su pred velikim pritiskom”

“Ono što je bio naš zaključak na sastanku Kluba zastupnika nacionalnih manjina, mi smo svi pod velikim pritiskom. Prvim pritiskom koji dolazi iz naše zajednice, iz političkih stranaka, iz javnosti koja očekuje od nas da kažemo nešto da se epohalno dogodilo, iako još uvijek, kao što znamo, nije. Međutim, taj pritisak je normalan jer ipak se odlučuje o budućoj Vladi, o budućoj parlamentarnoj većini i mislim da je potpuno normalno da tog pritiska bude”, kazao je.

Naglašava da će Klub nacionalnih manjina biti jedinstven.

“Klub nacionalnih manjina će biti jedinstven”

“Međutim, moramo uvijek voditi računa o tome da ta parlamentarna većina koja bude, da bude stabilna, dakle ne traje kratko i da bi se iz toga mogla izroditi kvalitetna i stabilna vlada”, kazao je.

Pupovac: Dogovor manjina je da idu zajedno, nema cijepanja

“Uz pritisak osjećam i odgovornost”

Kazao je kako, uz pritisak, osjeća i odgovornost jer je u ovoj izbornoj jedinici dobio rekordni broj glasova, njih 3.357 glasova.

“To je respektabilan broj glasova i to obvezuje da moje odluke budu na dobrobit svih građana Republike Hrvatske, da budu na dobrobit političke stabilnosti Republike Hrvatske, a naravno da je to velika čast i odgovornost koju smo samim izlaskom na izbore i htjeli da dobijemo i da sada, iduće četiri godine to povjerenje i opravdamo”, kaže Hodžić.

Kazao je kako je imao pozive političara i dužnosnika iz Bosne i Hercegovine, ali samo su mu čestitali na rezultatu i izbornom rezultatu.

