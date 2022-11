Todorić za N1 o Fortenovi: Plenković sve čini da to preuzme Vujnovac

Podijeli:







Gost intervjua tjedna TNT-a bio je bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić. S Milom Moralić razgovarao je o novoj situaciji u Fortenovi.

Ponovno je, kaže, aktualan predmet Agrokor i prema njegovom mišljenju, bit će sve aktualniji.

“Plenković je dao intervju u kojemu je dao svoju sliku Agrokora, stanja i Fortenove pa ću biti slobodan reći i ja nekoliko riječi. Prvi put se događa da mislim jednako kao i Plenković. On kaže da Milanović kaže da je vlada Rusima isporučila Agrokor. Ja mislim da to nije točno. Slažem se s Plenkovićem. Agrokor je isporučio Plenković i grupa Borg, ne Vlada. Već sam često govorio o tome”, kaže Todorić. Dodaje da sa sobom ima dva dokumenta koji potvrđuju njegov stav da to nije napravila Vlada.

Prema Todorićevim navodima, tadašnji ministar Šprlje u svom iskazu rekao je kako je informacije dobivao preko medija te kako je o zakonu informiran dan prije nego što ga je dobio u ruke. “To je nevjerojatno, ministar najzaduženiji za taj slučaj informira se iz medija. Druga najodgovornija osoba, ministar Orepić kaže da ‘sva resorna ministarstva su bila zaobiđena u slučaju Agrokora. Čak i od mene kao ministra su krili informacije. Ti sastanci su bili tajni, u zgradi Vlade, po noći’. Dva najodgovornija ministra…”, govori nekadašnji vlasnik Agrokora.

“Plenković je rekao da je Agrokor bio zadužen 7 milijardi, to je njemu neka velika cifra. To je notorna laž, to je čak i Vujčić govorio. Oni nas žive žele zakopati u zemlju i nanijeti nam štetu i uništiti male investitore. Jedina istina je da je bila nagodba, da je nagodbu potvrdio sud, da je sud utvrdio dug i sud je utvrdio bazu za nagodbu. Sud je utvrdio 35,7 milijardi kuna. Kad smo odlazili toliki je bio dug. Zašto lažu?”, pita Todorić dodajući da nije bilo nikakvih skrivenih dugova jer sve je bilo pred sudom. Kaže kako je s tih gotovo 36 miljardi Agrokor izgradio tvornice te kako su imali najveće kompanije u svim državama regije.

“Kažu da nisam platio porez. Zašto me ne hapse ako nisam?”, kaže Todorić koji je ponovio optužbe o lažnim tvrdnjama.

Dug Agrokora

O tvrdnjama premijera da je dug sa sedam milijardi smanjen na jednu, Todorić kaže da je to notorna laž. “On veli da su spasili Agrokor, da to sad fantastično ide, da su milijardu zaduženi. Sad imamo situaciju da Plenković ovdje govori da je dug milijardu. Evo, gledajte, bilanca 2021., dug 18 milijardi. Kako ozbiljan čovjek može doći pred javnost i takve gluposti pričati?”, govori. Navodi i kako je prodana 6 milijardi vrijedna imovina pa se dug, uz tri mlrd duga dobavljačima, penje na 27 milijardi. “Oni su time uništili kompaniju, a mi smo sa sličnim dugom stvorili svjetsku kompaniju”, kaže.

“Danas kompanija ima pola prometa u odnosu na kad sam ja bio u njoj”, kaže, a na pitanje zašto itko onda želi kupiti kompaniju u bankrotu, kaže da je to zato što je može “kupiti za ništa, za male novce”. “Koliko god su oni uništili Agrokor… Tko god ga kupi, on je propao. Kompanija je uništena, poslovno uništena”, kaže.

“Niti će biti šeika niti će se to dogoditi. Pazite, čovjek ide u rizik, ja mislim da ide u veliki rizik. Znate što je za Agrokor 250 milijuna? Kod nas su samo lešinari, u Hrvatskoj, koji kupuju za male pare vrijednosti i očekuju da će od toga biti neki posao”, kaže Todorić.

Na pitanje što bi bilo drugačije da je on ostao vlasnik Agrokora, Todorić kaže: “Ja da sam ostao još pola godine, Agrokor bi bio na burzi, jedan dio, prehrambena industrija. Mi bi promijenili Hrvatsku, digli bi vrijednost burze, kompanije, dobili bi novi potencijal da gradimo uspješnu kompaniju, čudo bi se dogodilo. 10 najboljih banaka je osiguralo pare, ali oni koji su željeli pokrasti i opljačkati Agrokor su izmislili probleme…”, govori.

Ponavlja i kako je napravio čudo sa 60 tisuća malih dioničara te da je “stradao od ruke autokrata u Vladi”.

“Pogledajte što Vujnovac radi”

“Plenković danas sve čini da to preuzme Vujnovac. Pa gledajte što on radi, strateške kompanije predaje dalje. Pa iz Agrokora su već jednu stratešku kompaniju predali dalje. Sramota”, govori Todorić.

“Ozbiljan čovjek ne može ovakve stvari… On ne zna što je privatizacija. Agrokor i ja nismo sudjelovali ni u jednoj privatizaciji”, govori o izjavi Pavla Vujnovca, koji je gostujući na N1 rekao da ne vidi sličnosti između sebe i Todorića jer njegove kompanije rastu organski.

Todorić kaže kako je iz ničega gradio tvornice, tržište. “O kakvim novcima on govori”, pita se.

“Kad sam otišao prodavali smo tri miljiuna litara vina iz Belja. Sad prodaju točno pola. Kud će s onom drugom polovicom? U potok, u ocat? I to redom tako”, govori Todorić. Kaže i kako je u njegovo vrijeme samo dm imao veće plaće od Konzuma. “Danas ljudi u Lidlu odjednom imaju veće plaće od onih u Konzumu. Izgubili smo 15 tisuća radnih mjesta, industriju, sve”, kaže.

“Plenković se javlja, proziva, radi pritisak… Mirovinski fondovi su prije bili u Ledu i imali vlasničke udjele. S obzirom na to što je Plenković napravio, oni su jednostavno poništeni. Sve su izgubili i mali dioničari, sve sam ja izgubio. Nitko nije pitao… Koji bi lud investitor išao u posao koji oni žele napraviti? Kako se može jedan premijer upuštati u takve poslove?”, govori.

Todorić kaže kako je bivši premijer Tihomir Orešković, prije nego što mu je izglasano nepovjerenje, rekao da je smijenjen jer je htio zaštiti nacionalne interese u Ini. “Tko ga je smijenio? Onaj tko je htio predati Inu. I taj koji je došao je predao Inu, predao je Agrokor, predao je sve. Ako mi svi ne vidimo, onda smo slijepi. Ne smijemo vidjeti”, kaže.

“Ja sam iz Agrokora uzeo 20 milijuna kuna za tu kuću, ja i moja obitelj i još tri druge obitelj. Nikad ništa drugo neće naći. Ovi koji su sada došli su u nekom trenutku napravili neki ugovor o kreditu koji su tobože dali Agrokoru i pustili su 9 milijardi u Agrokor. Na to su uzeli već 1,1 mlrd kamata. Ja sam za 30 godina… Pazite, oni su već 20 kuća uzeli, a nisu ni ušli unutra, a svih tih osam mlrd Agrokor mora dati njima. Vujnovac će dobiti 3 mlrd iz tog posla u džep. To nek Tužiteljstvo pogleda…”, govori Todorić.

Arbitraža

Kaže da o Strasbourgu ne razmišlja, ali da će podnijeti neke tužbe protiv Plenkovića i grupe Borg. “Ovdje se radi po nalogu vlasti. Ako radiš po nalogu vlasti, džaba se braniti. Zato se ja ne branim, nemam se od čega braniti”, kaže.

Na pitanje o arbitraži kaže da “što Hrvatska ima priznati”, tamo je sud, sud će donijeti presudu. “Nek pokuša država ne provesti presudu. Ja ću uzeti te novce i stavit ću ih na račun i svaku kunu ću uložiti u Hrvatsku, u nova radna mjesta, u konkurentnost. Ja nisam kao ovi tipovi”, kaže.

Sudski troškovi su mu, kaže, nula. “Imam odvjetnike po službenoj dužnosti. Vani postoje fondovi koji financiraju takve stvari, sad kad vide kakve stvari su ministri rekli… I pravnici su vani pro bono, ne trebam ih plaćati. To će koštati u konačnici, ali svi vjeruju u taj slučaj.”

Na pitanje od čega on živi jer mu je imovina u blokadi, kaže da cijela obitelj štedi, da mu pomažu prijatelji. “Mi nemamo velikih troškova. Velika nam je kuća, tu imamo troškova. Štedimo, prijatelji nam pomažu kad treba. Ja danas potražujem ogromne novce. Ja bih svakome predložio da uloži u Ivicu Todorića. Fortenovu ne može voditi nitko osim nas. Ja bih teško danas došao najbogatijem čovjeku na svijetu i vodio njegovu kompaniju, ali ne bi ni on moju. Mi smo čudo napravili, imamo ekipu i spremni smo”, kaže.

