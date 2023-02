Podijeli :

Izvor: Robert Anic/PIXSELL/ilustracija

Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar, u N1 Studiju uživo komentirao je sutrašnji sastanak Ukrajine i Europske unije koji će se održati u Kijevu, a koji je ukrajinska vlada nazvala "snažnom porukom" upućenom Moskvi gotovo godinu dana od početka ruske invazije. Komentirao je i trenutno stanje bojišnici, ali i zlosutne prognoze o novoj ruskoj ofenzivi.

Ministar ubrane Ukrajine Oleksij Reznikov najavio da Rusija priprema novu ofenzivu i upozorio da bi mogla početi već 24. veljače, godinu dana od početka invazije.

“Ako su to podaci američkih obavještajaca, onda je posve jasno što se sprema, s obzirom na to da vidimo pripreme unutar ruske vojske, izvršena je i mobilizacija koja je još uvijek traje. Uvježbavaju se, pripremaju se i jasno je da se Rusija suočava s velikim gubicima, ljudstva, tehnike, a gube i osvojene teritorije. Da bi kremljovska elita mogla preživjeti bez bojazni od nekog otpora koji bi se mogao javiti – jer mrtvi i dalje stižu, moraju na kraju pokazati nešto što će biti djelo na terenu”, rekao je.

Milanović ima poruku za srpske tabloide Nove reakcije nakon Milanovićevih izjava: Što RH želi, prijeći na stranu Rusije?

“Sve indicije na terenu govore da će rusi morati pokušati ozbiljnije korake, možda pokušati vratiti dio teritorija ili barem se postaviti u bolju poziciju za pregovore”, navodi Avdagić koji naglašava da u ovom trenutku niti jedna strana nije spremna na pregovore.

Što se tiče summita u Kijevu, kaže da je to više na razini geste. “Ukrajini je to simbolički važno, da idu tim putem, iako je njihova vizija članstva u EU previše optimistična s obzirom na realnosti, ove brojke za dvije godine su apsolutno nerealne, to je nemoguće.”

Velik problem u Ukrajini je i korupcija. “Zelenski ima snažnu pdoršku iz naroda i mora to sada iskoristiti, pogotovo u kontekstu korpucije”, dodao je analitičar koji podsjeća da se i prije rata isticala visoka razina korupcije u Ukrajini.

Ukrajina je osudila izjave predsjednika RH Zorana Milanovića, posebice onu da Krim nikad više neće biti ukrajinski. Avdagić ističe da iz Njemačke jeste stigla slična sporna izjava oko Krima, ali da je ona sankcionirana od strane njemačke vojske. Kaže da Milanović potvrđuje da ima proruski stav.

“Nažalost, nema tu više opravdanja. Doseg te poruke je nevjerojatan – samo da putem tražilice pogledate koliki broj zemalja je pogledao tu njegovu izjavu o Ukrajini. Čini mi se da predsjednik u pokušaju da opravda svoj proruski stav koristi sve detalje za koje se može uloviti, jednako kao što Lavrov i Putin s pljeskom dočekuju svakog čelnika, poput Milanovića, koji su spremni na bilo koji način stati na njihovu stranu”, rekao je analitičar.

Istaknuo je i dvije stvari koje su problematične za Hrvatsku. “Ono što je jako problematično u njegovim izjavama za Hrvatsku jest: Hrvatska nije priznala aneksiju Krima; a drugo – Milanović je i sam rekao – propitivanje druge države koju ste međunarodno priznali je problematično – Hrvatska je priznala Kosovo, ali nije priznala aneksiju Krima”, zaključio je Avdagić.