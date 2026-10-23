Jadranom se širi invazivna vrsta: "Ne dirajte je, ima otrovne bodlje!"

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Invazivna riba vatrenjača (Pterois miles), podrijetlom iz Indijskog oceana i Crvenog mora, sve se češće pojavljuje u Jadranskom moru. Riječ je o vrsti koja se širi Sredozemljem i može ugroziti lokalnu bioraznolikost.

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Tijekom redovitih istraživanja na području Paklenih otoka uočeno je više jedinki ove invazivne vrste.

Nakon prvog opažanja, istraživači iz javne ustanove "More i krš" su se vratili na lokaciju te su u suradnji s Udrugom Hippocampus organizirali zaron tijekom kojeg su uklonili sve uočene jedinke vatrenjače.

Praćenje stanja nastavit će se i dalje s ciljem zaštite bioraznolikosti Jadranskog mora.

Posebno se upozorava na opasnost koju ova vrsta može predstavljati za ljude. Naime, vatrenjača ima otrovne bodlje, zbog čega se građanima savjetuje da je ne diraju golim rukama.