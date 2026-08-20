Invazivna vrsta preplavila Jadran! Je li joj ovo jedini protivnik?

Plavi rak podrijetlom je s atlantske obale Sjeverne Amerike, a u Sredozemlje je stigao prije nekoliko desetljeća, najvjerojatnije putem balastnih voda brodova. No njegova se populacija 2023. godine naglo povećala i gotovo uništila morsku hranu po kojoj je poznata talijanska delta rijeke Po, među ostalim dagnje, vongole veraci, vrstu školjke, i ružičaste kamenice.