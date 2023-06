Vesna Pusić: Korištene su brutalne metode u uništavanju opozicije!

Podijeli :

Povodom desete obljetnice hrvatskog članstva u Europskoj uniji gošća N1 Studija uživo bila je bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.

“Članstvo je Hrvatsku učinilo mnogo sigurnijom i boljom nego što bi bila da se to nije dogodilo pred 10 godina”, uvjerena je Pusić.

“To je lako provjeriti po ostalim zmljama regije koje se u 10 god nisu pomakle u pravcu članstva, čak su i dalje nego što su bile pred 10 godina. Djelomično je to odgovornost tih zemalja, a djelomično i same Europske unije koja se također u 10 godina značajno promijenila, glavni fokus EU-a se značajno promijenio”, dodala je.

Pusić smatra da je Hrvatska u EU ušla u zadnji čas “one euforične faze koja je počela 2004. ulaskom prve velike grupe istočnoeuropskih zemalja kada svi bili oduševljeni prošitenjem.

“Mi smo se ugurali u zadnji čas po tim kriterijima i donekle u fazi još uvijek relativnog samozadovoljtsva i osjećaja neprikosnovenosti Unije i njezine polit privlačnosti. U međuvremenu se taj fokus promijenio jer se cijeli svijet promijenio. S ekonomije i zajedničkog tržišta i oduševljenja demokracijom kao jedinim mogućim političkim modelom koji vlada u Europi i globalno u svijetu, Europska unija je danas u prvom redu fokusirana na pitanje sigurnosti, demokratske izdržljivosti, koliko je uopće demokratski model valdavine otporan na različite forme autokracija, diktatura i poludiktatura koje su procvjetale diljem svijeta pa djelomično i poneki primjer unutar same Unije”, kazala je Pusić.

Po njenom je mišljenju “Hrvatska apsolutno ne profitirala, nego se spasila činjenicom da ima tu vrstu konteksta kakav ima EU ili tu vrstu mreže pod trapezom neke sigurnosti što također predstavlja europska unija”. “Ali ona naravno nije nešto što će riješiti naše probleme. Pomoći će, ali glavne stvari moramo poduzimati mi.”

Naravano da se, kaže, moglo više, a puno više je očekivala kada su u pitanju demokratski standardi. “U to vrijeme imali smo jaku poziciju i opoziciju, danas to nije slučaj. Nismo imali situaciju gotovo nekog prijezira vlasti prema opoziciji i ja sam očekivala da će članstvo u EU-u nama mnogo više pomoći i doprinijeti na tom planu da se u hrvatskoj demorkatska kultura razvije, ukorijeni, ali nije. Sudstvo je nazadovalo, a to je jedan od čimbenika demokracije. Lošije je nego prije 10 godina. Nazadovale su doduše i stare člancie EU-a, neke vrlo stare demokracije, generalno je demokracija u svijetu nazadovala.”

Za stanje u Hrvatskoj krivi su, ističe Pusić – svi.

“Svi su odgovorni, i opozicija i vlast. Iako, moram reći da su u proteklom razdoblju korištene brutalne metode u uništavanju opozicije i destrukcije nekih nekada vrlo značajnih političkih stranka, uključujući i moju bivšu stranku koja je u tom procesu uništena, dakle, vrlo velikom aktivnošću sadašnje stranke na vlasti, ali uz pomoć nekih iz same stranke. SDP je nekad bio izjednačen s HDZ-om, što mislim da je važno imati barem dva velika ujednačena igrača na političkoj sceni. Danas ima upola manju podršku od HDZ-a. Odgovorni su svi dionici političkog procesa, ali ono što mislim da nije osviješteno, naročito od strane vlasti, koliko je to štetno za zemlju, ciljano uništavanje opozicije od strane vlasti, koliko je to protiv interesa i napretka zemlje. Kad se to osvijesti, onda mislim da imamo šanse napredovati na planu kvalitetnije politike pa time onda i kvalitetnijeg života”, rekla je Pusić.

