Ocjena Plenkovićeve vladavine? “Neprolazna. Nije promijenio HDZ, postao je klasični HDZ-ovac”

Premijer Andrej Plenković i njegova Vlada na vlasti su sedam godina i uvjerljivi favoriti za osvajanje trećeg mandata u nizu, no teško je reći da sve funkcionira idealno. Ili, da je funkcioniralo kroz sve ove turbulentne godine.

Više o tome govorili su u N1 Točki na tjedan novinar 24 sata Ivan Pandžić i novinar Jutarnjeg lista Marko Špoljar. Najprije, iako je nezahvalno, Pandžić je pokušao kroz ocjene secirati sedmogodišnju vladavinu Andreja Plenkovića. Nije htio dati neku ukupnu ocjenu.

PANDŽIĆ: Suzdržat ću se jer postoje potezi za pet, za nulu i jedinicu. Prosjek bi bio tri, ali nije tako, nije tako. Možete dati super pomoć ljudima jer imate, ali ako ne riješite korupciju, dugotrajno uništavate društvo. Kako to balansirati? Morao bih se dovesti u situaciju reći “neka kradu, ali barem i nama daju”, a to ne želim. Peticu bih mu dao za reakciju na covid krizu i oko energenata. Nulu ili jedinicu bih dao za borbu protiv korupcije i njeno svjesno dopuštanje i nečinjenje ičega oko toga.

Kad je tek dolazio na vlast premijer je rekao da će mijenjati HDZ te tako promijeniti Hrvatsku. Je li bio u pravu?

ŠPOLJAR: Tu rečenicu smo svi zapamtili. Zgodna je, lako pamtljiva i duboko istinita. Tom rečenicom je sam priznao da je HDZ najslabija karika moderne Hrvatske, da ta stranka, iako joj se pripisuju apsolutne zasluge za stvaranje države, mogla bi biti i njen grobar. U posljednje 33 godine se toliko infiltrirao u sve državne i javne ustanove, tvrtke i uprave da je skoro pa nemoguće odvojiti je od HDZ-a. Oni su više od političke stranke. Manji su od države, ali više od političke stranke. Vrlo neobična organizacija. Samo zbog te svoje moći i sveprisutnosti je očito opasna. Premijeru ne mogu oprostiti, i neću mu dati zbog toga prolaznu ocjenu, što nije reformirao HDZ. Dobro zna da ta stranka ima ogroman problem, koji prijeti funkcioniranju države, barem na način koji bismo željeli. Ta stranka ima potrebu ući apsolutno svugdje, to je opasno.

Koliko jedan čovjek koji nije imao temelj i bazu u HDZ-u, dolazi “kao padobranac”, može uopće promijeniti tu stranku?

ŠPOLJAR: Važnije je pitanje koliko energije, truda i rizika je uložio kako bi to pokušao učiniti. Po meni, nije, ili je to bilo nedovoljno.

Mogu li mu izgovor biti krize? Agrokor, koronavirus…

PANDŽIĆ: Ne može. Bit ću konkretniji, nije on promijenio HDZ, on je promijenio njega. Postao je klasični HDZ-ov političar. Što to znači? Ne diraš ljude koji ti donose glasove. To je imperativ. Postaviš na listu gradonačelnika Požege, koji je pod istragom, potpuno se to ignorira. Nijednog svog čovjeka ne osudiš, niti se obračunaš s njima. Umjesto toga, zoveš državnu odvjetnicu jer je “dugla zbog siće njenog čovjeka u subotu”. To je primjer sistemske korupcije. Gabrijela Žalac je najbolji primjer, ne i jedini. Imali ste poštene ljude koji su upozorili na korupciju i degradirani su zbog toga.

Nekako je postalo uobičajeno da se svaka afera ili kriza umanjuje, od Agrokora, covida, Ine, HEP-a, pitanja granica pa do nedavnog požara u tvrtki Drava International. Ponovno svjedočimo unutarstranačkoj borbi, a građane se ne spominje.

ŠPOLJAR: Ljudi koji tamo rade bi mogli barem anonimno reagirati, kao da ne vide što se tamo događa. Bilo je godina kad su količine plastike bile i 20 puta veće od propisanog. Fascinantno je u Hrvatskoj to što se u takvim situacijama događa. Dođu prvi dan požara na teren HDZ-ovci i u tom trenutku više nisu bitni građani ili efekt požara, bitno je HDZ-ovim dužnosnicima prebaciti odgovornost i ne izgoriti u političkom smislu. Već treći dan požara se izvještavalo samo pola o požaru i pola o HDZ-u. Svjedočit ćemo borbu za preživljavanje unutar stranke.

Problem je i što diljem Hrvatske imamo potencijalni problem kao onaj u Drava International. Svejedno, o tome se ne raspravlja. Umjesto toga, premijer bi pričekao i čekao izvješća.

PANDŽIĆ: Bit ću đavolji odvjetnik. Ako dođu točna izvješća, raspravljat će se o činjenicama. Treba vidjeti posljedice na tlo, zrak, usjeve… Sljedeći tjedan bi očevid trebao biti gotov i bit će tu niz nepravilnosti pa se očekuju prijave, optužbe.

Nije li to povod za provjeriti gdje postoje slični problemi?

PANDŽIĆ: Vidimo da zakoni ne funkcioniraju. Primjer Pazina je dobar, tamo se još nije dogodila katastrofa, ali prebacuje se odgovornost oko otpada i nitko ne propituje tko je uopće davao dozvolu iako je rad tamo bio zabranjen. Uzela se lova, odgovorni su nestali. Činjenica je da inspekcije ne rade svoj posao.

Rezime svega jest da u ovoj državi sve jest politika i politikanstvo. Bitniji je PR nego da se stvari rješavaju.

