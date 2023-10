UŽIVO | Pratite izjavu Milanovića i predsjednice Kosova

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Predsjednica Republike Kosova Vjosa Osmani Sadriu, zajedno sa suprugom Prindonom Sadriuom, boravi u dvodnevnom službenom posjetu Republici Hrvatskoj. Na poziv predsjednika Republike Zorana Milanovića, kosovska predsjednica boravi u Hrvatskoj u utorak i srijedu te će, osim Zagreba, posjetiti Karlovac i Rijeku, objavljeno je iz Ureda predsjednika.

Službeni bilateralni sastanak dvoje predsjednika održan je danas u Uredu Predsjednika Republike, a istoga dana predsjednica Osmani Sadriu će se sastati i s predsjednicima Hrvatskog sabora i Vlade RH. Tijekom boravka u Hrvatskoj predviđen je, između ostaloga, i njezin susret s pripadnicima albanske zajednice koja živi u Hrvatskoj.

Hrvatska podržava članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, uključujući podršku za dodjelu statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Predsjednik Milanović već je više puta javno pozvao članice EU koje do sada nisu priznale neovisnost Kosova da to učine. I u svom nedavnom govoru u Ujedinjenim narodima u New Yorku, predsjednik Milanović je naglasio kako Hrvatska zagovara univerzalno priznavanje Republike Kosova i njeno pravo na postojanje kao ravnopravnog člana zajednice naroda.

