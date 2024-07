Vlada uvodi reda u oglašavanje igara na sreću. Psihijatar: Treba ići prema restrikcijama, najvažniji su nam ljudi

Podijeli :

Vlada je na sjednici prošli tjedan uvesti reda na polju oglašavanja igara na sreću. O ovom potezu Vlade, ali i o problemu kockanja koji, bez ikakve sumnje, ima duboke korijene u našem društvu s Mašenkom Vukadinović u Novom danu je razgovarao psihijatar Davor Bodor, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti i voditelj Dnevnih bolnica za ovisnost u Specijalnoj bolnici Sveti Ivan.

Brojka kockara u Hrvatskoj se, govori Bodor, ustabilila na 50-ak tisuća ovisnika, ali on smatra da ih je sigurno i više. “Osnovni razlog je to što mi zadnih godina nismo napravili ništa da bi se reguliralo kockanje, tih zahvata u našem društvu nije bilo, a tržište igara na sreću se nesmiljeno širi. Svjedoci smo vrlo agresivnog marketinga koji ulazi u sve pore našeg društva. Broj ljudi koji nam se javljaju na liječenje je značajno veći nego prije”, govori liječnik.

“Za ovisnost o kockanju postoji jedno pravilo, koje stalno dokazuju istraživanja – a to je da jako mali broj ljudi tražii pomoć, njih desetak posto. Mi smo prošle godine imali najveći broj ljudi na liječenju ikad”, kaže Bodor. Objašnjava i kako se ljudi s problemom ovisnosti o kockanju na liječenje vrlo često javljaju nakon pritiska obitelji, supruge, roditelja, koji su otkrili da je netko kockar, otkrili su neplaćene račune, dugove… I onda oni inzistiraju na liječenju. “To je jedan od najkonstruktivnijih pristupa problemu”, govori psihijatar dodajući kako postoje i ovisnici koji se na liječenje jave sami, ali takvih je malo.

Zakonske promjene

Vlada je odlučila provesti zakonske promjene – uvest će se “registar isključenih igrača“. Bodor kaže kako je ova mjera na početku liječenja dosta važna.

“Nju najčešće pokreću ljudi koji imaju već problem s ovisnošću. To je zaštitni mehanizam koji će vam onemogućiti kockanje, ali nažalost, jedan dio priređivača igara na sreću se na to oglušivao. Važno je da će sve biti centralizirano. To će nam biti značajno korisno. Što se tiče recidivizma, kockanje je kao i sve druge ovisnosti kronično recidivirajuća bolest. Kad me pitaju ‘jesam li zauvijek ovisan o kockanju’, pokušavam ljudima objasniti da će sve biti u redu ako ne budu dalje kockali. Uspjeh i održavanje apstinencije ovisi o tome koliko dugo ćete biti u kontaktu sa sustavom. Liječenje ne prestaje nakon tri mjeseca u dnevnoj bolnici”, kaže.

Oglašavanje kockanja

Regulirali smo, npr. oglašavanje cigareta i duhanskih proizvoda, a, barem prema najavam iz Vlade, stiže i mnogo restriktivniji zakon o oglašavanju igara na sreću.

“Ne čak kao stručnjaku, kao čovjeku, taj dio mi teško pada. Ne prođe tjedan a da jedan od pacijenata ne ispriča kako je vidio reklame na televiziji… To je teška priča, dobro je da novi zakon donosi neke restrikcije. Poanta svake reklame je da vas potiče da nešto koristite, kupite…”, pojašnjava Bodor zbog čega je potrebno ovo područje regulirati.

I on očekuje otpor priređivača igara na sreću prema novostima u legislativi. “Ali, nama su primarni ovisnici. Nama su najvažniji ljudi. Ovakvi reklamni sadržaji loše djeluju na ovisnike i na maloljetnike koji utječu na njihova razmišljanja o kocakanju. Mislim da je u redu da idemo prema restrukcijama”, kaže.

Podsjeća kako ni uz najavljene promjene neće do kraja biti regulirano ovo područje jer i dalje će u vrijeme velikih sportskih događaja biti moguće da gledamo reklame po cijeli dan. Smatra da bi bilo bolje da je zabrana potpuna do 20 sati jer bi se tako postigao bolji učinak i takvo rješenje su i tražili, ali Vlada se ipak odlučila za blaži pristup.

